"Свобода" примет участие в книжной ярмарке в Праге

"Пражская книжная башня" (Pražská knižní věž), крупнейшая за пределами России ярмарка "новой русской литературы, издаваемой без цензуры", обнародовала свою программу 2025 года. Ярмарка пройдёт 12-14 сентября в пражском общественном пространстве Spojka Karlín. В мероприятии примут участие литераторы и издатели, работающие на европейских, азиатских и американских рынках. "Прага на три дня станет площадкой для встреч с новыми и уже известными издательствами, авторами, книжными магазинами, блогерами, журналами, а главное и прежде всего - с любителями чтения", - сообщается на сайте ярмарки.

На стендах свои издания и свою книжную и литературную продукцию представят, в частности, "Медуза", "Мемориал", Славянская библиотека Праги и Тургеневская библиотека Парижа, издательства "Русская традиция", Vidim Books, BAbook, ИМКА-Пресс, Hyperboreus, ISIA Media Verlag, FRESH Verlag, книжные магазины "Бабель", "Книга Сефер", "Новое место букс", Children of Gutenberg, Samtambooks, литературный журнал "Пятая волна". Специальными гостями ярмарки в этом году станут белорусские издательства. С презентациями своих новых работ и проектов выступят писатели Михаил Шишкин, Линор Горалик, Максим Осипов, литературовед Александр Архангельский, культуролог Михаил Калужский, лингвист Динара Расулева, журналист Ефим Шуман, поэт Александр Дельфинов, публицист Ксения Лученко и многие другие. В рамках ярмарки, среди участников и гостей которой в этом году - публикатор книг Фридрида Горенштейна Юрий Векслер, историк Юрий Фельштинский, чешский славист Томаш Гланц, пройдёт конференция независимых книжных магазинов.

13 сентября в программе "Пражской книжной башни" - представление новых книжных проектов журналистов Русской службы Радио Свобода, в том числе подготовленной Дмитрием Волчеком к выпуску книги погибшего в российском СИЗО музыканта Павла Кушнира "Биробиджанский дневник" (издательство "Медуза"), сборника лучших эпизодов подкаста "Зарубежье" Ивана Толстого и Игоря Померанцева (издательство Freedom Letters), чешскоязычного сборника интервью Иваны Рычловой с журналистами Русской службы "Чехия и мир глазами русских в изгнании" (издательство Books & Pipes).

Ярмарка откроется 11 сентября показом документального фильма Веры Кричевской "Близкие", посвященной российскому бизнесмену и филантропу Дмитрию Зимину.

  • Ярмарка новой русскоязычной литературы "Пражская книжная башня" впервые была проведена в 2024 году. При разработке концепции и выборе названия мероприятия его организаторы воспользовались опытом словацкого скульптора Матея Крена, автора известной в Чехии инсталляции "Идиома": цилиндрическая "башня" из восьми тысяч книг, подсвеченная прожекторами и обрамленная сверху и снизу зеркалами, установлена в 1998 году в холле Городской библиотеки в Праге.


