Свободные ассоциации. Александра Вагнер – о целях пропаганды

Кремль начал войну в Украине под лозунгом "денацификации". Прошло почти два года, и за это время возникло множество версий, что же имелось в виду. Но подоплека очевидна – давняя, со сталинских времен, ненависть чекистов к национальному движению украинцев. За годы независимости Украины она не угасла, а продолжает жить в Кремле. Ненависть эта и вдохновила нынешнюю войну против демократически избранных властей и всех, кто борется за сохранение украинской государственности. А расплывчатый термин "денацификация" продолжает жить своей жизнью и обрастает новыми толкованиями.

Российская пропаганда вообще любит свободные ассоциации. Вспомним давнишний кремлевский нарратив про "Новороссию". Алексей Мозговой, воевавший в Луганской области, считал, что это призыв к народовластию, и устраивал народные суды с участием местных жителей. Мужчина, заподозренный в изнасиловании, был приговорен к расстрелу, и приговор привели в исполнение, хотя доказательств вины не было. Те, кто проголосовал за убийство без суда и следствия, объявили: "Мы все в это верим".

Новая волна российской агрессии порождает новых монстров. В пригородах Праги сейчас, накануне очередного раунда выборов в Европарламент, можно обнаружить предвыборный билборд: на нем рядом с лидером крайне правой партии "Свобода и демократия" Томио Окамурой – Марин Ле Пен, в 2016 году получившая кредит в размере более 9 миллионов евро в России, а рядом – правый политик и министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини. Этот плакат кочует из одной предвыборной кампании партии "Свобода и демократия" в другую: раньше эта троица критиковала "диктат Евросоюза", а сейчас "зеленое безумие" – так крайне правые называют политику по ограничению выбросов из-за глобального потепления и переходу на экологические источники энергии. Но Окамура надеется выиграть выборы не за счет критики Евросоюза, а благодаря разговорам об угрозах, которые якобы представляют собой украинские беженцы. Он называет их "новоиспеченными гитлеровцами" и говорил так даже в чешском парламенте. Правда, эти слова вызвали волну критики, и Окамуре припомнили, что после начала войны в Украине он удалил из фейсбука фотографии и цитаты Путина, которые публиковал на протяжении многих лет.

Лискова стала оскорблять украинских беженцев, спасающихся от войны, которую она же и поддерживала

Пророссийская блогерша из Чехии Нела Лискова пошла еще дальше и за это будет отвечать в зале суда. Ей предъявлены обвинения в "разжигании ненависти в отношении группы лиц". Лискова была членом проевропейской Социал-демократической партии Чехии, но в 2014 году покинула ее вместе с бывшим премьер-министром Иржи Пароубеком, известным своей нелюбовью к рейверам: он был главным инициатором разгона фестиваля электронной музыки CzechTek в 2005 году. Демонстрантов в Праге, которые вышли на улицы с осуждением жестоких действий полиции, применившей газ против танцующих, поддержал тогда Вацлав Гавел.

Лискова испытывает ненависть ко всему свободному и беззаботному, она критиковала даже свободу слова, призывая ввести уголовную ответственность за критику президента Милоша Земана. Поэтому она была кандидатом от партии Пароубека LEV 21 в Остраве в 2014 году, но не набрала необходимого количества голосов, а после этого начала рекламировать войну в Донбассе: открыла представительство "народных республик" (позже закрытое в судебном порядке), устраивала милитаристские тренинги. Все это сопровождалось расистскими высказываниями в адрес темнокожих чешских телеведущих и политиков. В итоге несколько месяцев назад Лискова стала оскорблять украинских беженцев, спасающихся от войны, которую она же и поддерживает. В одном из твитов она потребовала "деукраинизации и денацификации Чехии", что и стало поводом для возбуждения дела.

Не будем гадать, является ли Лискова инструментом в руках российских спецслужб или же действительно разделяет взгляды Кремля, но ее пример говорит о том, что ненависть, которую культивируют в России, влияет на людей, живущих за пределами страны-агрессора. Именно поэтому готовятся международные иски против российских госпропагандистов. Они, равно как и поддерживающие войну политики, чиновники и бизнесмены в России, а также их союзники за границей должны быть привлечены к ответственности.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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