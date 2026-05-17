В воздушное пространство Латвии снова залетел беспилотник

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что утром 17 мая в воздушное пространство страны вновь залетел неопознанный беспилотник.

О возможной угрозе в пяти приграничных районах стало известно около 6 утра. В ответ были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а также активированы подразделения ПВО.

Какой стране принадлежал дрон, в сообщении военных не уточняется. Судя по видео очевидцев, речь может идти об украинском беспилотнике.

По данным латвийских военных, дрон позже покинул территорию страны. Примерно в 8 утра тревогу отменили.

Национальные вооруженные силы заявили, что усилили систему противовоздушной обороны на восточной границе, перебросив дополнительные подразделения.

Инцидент произошел на фоне массированных ударов Украины и России в ночь на 17 мая. Минобороны России заявило, что Украина использовала более 500 беспилотников. Россия атаковала Украину почти 300 дронами.

Неделей ранее, после падения двух украинских беспилотников на территории Латвии, в стране случился политический кризис. Один из дронов упал на нефтебазу в Резекне. После этого в отставку подали министр обороны и премьер-министр Латвии вместе с правительством.

В МИД Украины тогда заявили, что дроны могли попасть в Латвию из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.