Священник, поддержавший Навального, уехал из России

Священник из Ульяновской области Георгий Сухобокий, которого отстранили от служения из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального, в конце января уехал из России в Польшу. Об этом он рассказал телеграм-каналу "Можем объяснить".
По словам Сухобокого, он покинул Россию из-за писем с угрозами, которые получил после своих критических публикаций в соцсетях о епископе Мелекесской епархии Диодоре.
Священник рассказал, что сотрудники епархии караулили его под дверью, пытались спровоцировать его жену, писали его родственникам, друзьям и знакомым, где говорили, что отныне он проклят и проклятие аукнется на многие поколения вперед.
По словам Сухобокого, он выбрал Польшу, поскольку у него есть польские корни и он свободно говорит по-польски.
Сейчас он ищет работу. Как рассказал Сухобокий The Insider (внесено в реестр СМИ-"иноагентов"), Православная церковь Польши отказалась принять его в качестве священника, поскольку не хочет ссориться с Москвой. "Такая политическая ангажированность мне не нравится, поэтому я не думаю, что буду посещать их храмы. Об остальных церквях ничего сказать не могу — не думал об этом. Когда путинский режим падет, планирую вернуться и далее служить священником, если будет такая возможность", — сказал изданию Сухобокий.
- В октябре священника Георгия Сухобокого сняли с должностей руководителя издательского отдела и пресс-секретаря Мелекесской епархии в Ульяновской области. Незадолго до этого священник написал пост о награждении Навального премией Андрея Сахарова с комментарием, что раньше он его критиковал, а теперь "готов пожать ему руку". Правящий епископ Диодор заявил Сухобокому, что его "провокации на всю Россию" привлекли внимание органов.
- В ноябре Сухобокого запретили в служении и по приказу епископа отправили в монастырь, где он должен был пройти "духовную реабилитацию". Диодор указал в приказе, что священник "внес смуту среди прихожан", давая интервью "антицерковным" СМИ. В монастырь Сухобокий не поехал, назвав распоряжение епископа незаконным.
- Позже священнику запретили посещать храм. Сухобокого также вызывали в полицию для дачи объяснений по поводу жалобы на него. Ее автор обвинял священника в оскорблении чувств верующих.
- Сухобокий работал в епархии четыре года, в до этого шесть лет был заместителем пресс-секретаря епархии в Казахстане.
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