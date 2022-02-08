Священник, поддержавший Навального, уехал из России

Священник из Ульяновской области Георгий Сухобокий, которого отстранили от служения из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального, в конце января уехал из России в Польшу. Об этом он рассказал телеграм-каналу "Можем объяснить".

По словам Сухобокого, он покинул Россию из-за писем с угрозами, которые получил после своих критических публикаций в соцсетях о епископе Мелекесской епархии Диодоре.

Священник рассказал, что сотрудники епархии караулили его под дверью, пытались спровоцировать его жену, писали его родственникам, друзьям и знакомым, где говорили, что отныне он проклят и проклятие аукнется на многие поколения вперед.

По словам Сухобокого, он выбрал Польшу, поскольку у него есть польские корни и он свободно говорит по-польски.

Сейчас он ищет работу. Как рассказал Сухобокий The Insider (внесено в реестр СМИ-"иноагентов"), Православная церковь Польши отказалась принять его в качестве священника, поскольку не хочет ссориться с Москвой. "Такая политическая ангажированность мне не нравится, поэтому я не думаю, что буду посещать их храмы. Об остальных церквях ничего сказать не могу — не думал об этом. Когда путинский режим падет, планирую вернуться и далее служить священником, если будет такая возможность", — сказал изданию Сухобокий.