Священник, поддержавший Навального, "оскорбил" верующих 

На священника из Ульяновской области Георгия Сухобокого составлено заявление об оскорблении чувств верующих. Полиция вызвала его на допрос, сообщил Сухобокий телеканалу "Дождь".

В октябре 2021 года его уволили с поста пресс-секретаря Мелекесской епархии. По словам Сухобокова, кто-то "донёс" епископу о его посте в фейсбуке в поддержку Алексея Навального. Священник написал, что раньше критиковал оппозиционера, но после присуждения ему премии Андрея Сахарова, готов "пожать руку".

Через две недели Сухобокий опубликовал указ епископа, что ему запрещено служить в церкви, что его на полгода отправляют на "духовную реабилитацию" в Свято-Богородице-Жадовский монастырь. В документе говорилось о "тяжелом неадекватном духовном состоянии" священника. В качестве примера было приведено интервью об увольнении "антицерковным" изданиям.

"Вот так вот — одна публикация о том, что пожал бы руку Навальному, — и тебя ссылают в монастырь", — прокомментировал Сухобокий свое отстранение.

Сам Навальный поблагодарил и поддержал священника.

В начале сентября в Чувашии отстранили от служения священника Романа Степанова. Накануне он опубликовал видео, в котором призвал высокопоставленных иерархов РПЦ декларировать свои доходы. В епархии подчеркивали, решение не связано с видео, но принято из-за поведения "не совместимого с саном".

В Хабаровске в начале ноябре священник Русской православной церкви Андрей Винарский в шестой раз был арестован за участие в протестах. Он активно поддерживал бывшего губернатора края Сергея Фургала. В последний раз Винарского арестовали на 10 суток за одиночный пикет в поддержку местного сторонника Алексея Навального – Алексея Ворсина.