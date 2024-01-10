Священника Алексея Уминского вызвали в суд. Его могут лишить сана

Священника Русской православной церкви, протоирея Алексея Уминского, которого ранее сняли с настоятельства в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах и запретили в служении, вызывали на 11 января в Епархиальный суд Москвы.

В соответствующем документе указано, что Уминский привлекается в качестве обвиняемого и должен дать показания по делу о "церковном правонарушении, связанном с отказом чтения установленной молитвы о святой Руси за божественной литургией".

Речь идёт о специальной молитве, в которой говорится о "победе святой Руси": глава РПЦ патриарх Кирилл, открыто поддерживающий войну с Украиной, фактически обязал всех священников читать её в храмах. Близкие протоиерея Уминского предполагают, что за отказ делать это церковный суд может лишить его сана.

Ранее клирика храма Андрея Первозванного, иерея Иоанна Коваля, запретили в служении и лишили сана за то, что он в молитве "О святой Руси" заменил слово "победа" на слово "мир".

5 января московский патриархат запретил Алексея Уминского в служении и снял его с настоятельства храма святой Троицы в Хохлах. По данным СМИ, репрессии в отношении протоиерея последовали после его антивоенных заявлений в интервью бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. Вместо Уминского настоятелем храма Троицы назначен протоиерей Андрей Ткачёв, известный поддержкой вторжения в Украину.