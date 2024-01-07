Дары иродов. Яков Кротов – о судьбе священника Алексия Уминского

Накануне празднования Рождества Господа Иисуса Христа стало известно о запрете в служении священника Алексия Уминского, настоятеля Троицкой церкви в Хохлах, недалеко от метро "Китай-город". Ничего себе подарочек на Рождество!

Уминский был "перестроечным" священником: московский интеллигент, учитель географии, рукоположен в Подмосковье в 1990 году, когда в Москве еще интеллигентов не рукополагали, служил в Клину и Кашире, а с 1993 года в Москве. Много лет вел православные передачи на телеканале "Культура", отпевал Горбачева.

Увольнение Уминского вызвало в социальных сетях бурю возмущения, которой не вызвали другие невеселые события того же ряда, происшедшие недавно. 22 декабря дали 7,5 лет концлагеря Александру Румянцеву из Москвы (проходящие по тому же делу гражданин Гайаны Шон Пайк и москвич Эдуард Свиридов приговорены к 7 и 6,5 годам концлагерей). По 7 лет лишения свободы получили астраханцы Ринат Кирамов, Сергей Королёв и Сергей Косьяненко, а также Александр Скворцов из Таганрога и Евгений Бушев из Челябинска. Всего сидят несколько сотен человек, сидят исключительно за то, что собираются на квартирах, молятся, читают Библию. Уже давным-давно никакие Свидетели Иеговы ни к кому на улицах не "пристают". А сажают. Как Путин назвал преследования Свидетелей "бредом", так преследования и ужесточились: как расшифровывать заявления вождя, подручные знают. В отличие от многих интеллектуалов, которые как бы принимают их за чистую монету. А они и не монеты, и не чистые.

Особенно красиво в Магадане, где скоро посадят 13 Свидетелей, среди которых Иван Пуйда, у которого сидели и отец, и дед, и ему обещают "червонец".

Я пишу "концлагеря", потому что это именно концлагеря, а не невинные новоязные "колонии". Колонии у английских монархов в Америке. Были.

Уминский всегда старался не диссидентствовать, что ему вполне удавалось, и никаких особых идей не проповедовал

В Краснодаре весь 2023 год мурыжат 86-летнего архиепископа Виктора (Пивоварова), который служит в Славянске-на-Кубани и относится не к Московской патриархии, а к той части "карловацкой" Российской православной церкви, которая отказалась присоединяться к РПЦ МП, когда в 2007 году Путин устроил "воссоединение" "белоэмигрантской" Церкви с МП. Владыка Виктор осудил войну прямо, без околичностей, но не в СМИ, а в проповеди. Тогда власти подослали в церковь "прихожанку", которая и написала донос. Пока ограничились штрафом, сажать 86-летнего старца не решаются. Пока.

Реакция на запрет в служении о. Алексия Уминского оказалась сильнее, чем реакция на аналогичный запрет в отношении костромского священника о. Иоанна Бурдина. При этом положение Бардина труднее уже потому, что отец Алексий как раз выходит на пенсию (он родился в 1963 году), а Бурдину с двумя детьми еще до пенсии далеко.

Реакция на запрет Уминского настолько бурная, что даже решили, что пострадал и священник Владимир Лапшин из храма в Газетном переулке. Но там ситуация как раз оттеняет казус Уминского: ведь Лапшин достиг 75 лет, когда по уставу РПЦ МП священник должен уходить на покой, написал соответствующее заявление, как это делают все, и получил назначение почетным настоятелем. Он продолжает служить вместе с новым настоятелем, все очень культурно и мирно.

Почему же драма Уминского была так остро воспринята? Не потому, что Уминский выделялся как диссидент и смельчак. Прямо наоборот. Уминский воплощал в себе идеал "хорошего секретаря парткома". С ним было легко отождествлять себя тем многочисленным интеллектуалам, которые никогда не критиковали власть, старались в нее вписаться и сделать в ней карьеру. Это сценарий, известный с 1960-х годов, когда появился пусть маленький, но выбор и многие, даже большинство, выбрали "врасти в партию и разложить ее изнутри". Не без выгоды для себя, конечно.

Эта среда православных молчаливых страшно возбудилась. Бранят патриарха Кирилла, и это уже показывает уровень конформизма. Патриарх Кирилл, конечно, ставил подпись, но решалось все в Кремле или как минимум на Лубянке (любопытно, как по-разному употребляются тут "в" и "на", и ведь и самые горячие украинофобы скажут "вторжение в Украину", а не "вторжение на Украину"; ну, когда будут каяться – если будут, – что поддержали это "в").

Драматизм именно в том, что сигнал исходит несомненно от светской власти, сигнал подан демонстративно. Как и в случае с всенощным бдением Анастасии Вячеславовны Ивлеевой, налицо "стрельба по своим". По тем, кто менее всего хотел проявлять "нелояльность" – так на языке Кремля и особенно РПЦ МП называется не то что нонконформизм, а любое, пусть даже невольное отступление от курса партии. Уминский всегда старался не диссидентствовать, что ему вполне удавалось, и никаких особых идей не проповедовал. Его подвиг был в том, что он не проповедовал и людоедских идей, на какие горазд назначенный на его место о. Андрей Ткачев. Тем не менее идейное воздержание оказалось неполным.

Теоретически самый важный вопрос: будет ли отец Алексий продолжать священническое служение? Откажется ли он признавать запрет, наложенный на него? Канонически это вполне возможно. Именно так поступил в свое время отец Глеб Якунин. Правда, Якунин поступил тоньше: он покинул Московскую патриархию раньше, чем его успели лишить права на совершение таинств, перешел в Киевскую патриархию (ныне Православная церковь Украины). Впрочем, опыт показывает, что в Московской патриархии решительно неспособны вынести юридически, канонически грамотное решение, о каком бы вопросе ни шла речь. Это очень ярко показало дело отца Павла Адельгейма, незадолго до своей трагической гибели выпустившего подробный анализ своего "дела". Ныне же, когда Московская патриархия противопоставила себя всему православному миру, считать ее канонической организацией можно только из вежливости.

Проблема на самом деле шире. Ведь войну одобрила не только Московская патриархия, но и старообрядцы, и протестанты, и буддисты с иудеями, и мусульмане самых разных направлений. Все! Ничего удивительного: ведь власть заботливо пестовала ту систему дрессировки, основы которой заложил еще Ленин. Этот тип диктатуры потому и стал называться тоталитарным, что он может тотально контролировать если не всё, то самое важное. В России еще не дошло до такого, как под Лукашенко, где закон формально запрещает молиться в квартирах, без регистрации (и согласия) власти. "Так что ж, на Божии квартиры…"? Но это требует очень глубокой перестройки всей системы ценностей. В этом смысле история с Уминским напоминает 1937–1938 годы, когда никому из "оппозиционеров" не приходило в голову создавать подпольные ячейки, новую социал-демократическую партию. Люди, которые такие партии создавали, были репрессированы в 1920-е годы, а в 1938-м репрессировали тех, кто репрессировал в 1920-е или, по крайней мере, заведомо исключил возможность бытия вне "системы". Только в государстве! Вне государства жизни нет!

В нормальном государстве вера без государства управляется со всеми своими делами

Cамое ужасное, что это верно: вне тоталитарного государства жизни нет. Поэтому оно так и называется. Ну так надо ее завести! Потому что жизнь в тоталитарном государстве — это не жизнь. Это гниение заживо. Это жизнь мухи в янтаре. Или под стаканом. Под стаканом, откуда откачали воздух.

На самом деле внутри любого государства жизни нет, как нет жизни в пылесосе или в отбойном молотке. Государство – нормальное, демократическое – сравнивают с дворником, так ведь и в дворницкой жизни нет и быть не должно. Жизнь – у себя дома. В нормальном государстве вера без государства управляется со всеми своими делами. Не канючит дотаций, не просит храма с льготами по свету и отоплению, арендует какое-нибудь помещение или строит, если верующие соберут достаточно денег. Не требуют, чтобы их веру преподавали в школах, чтобы цивилизация не развалилась. Не запрещают "иностранных миссионеров". Можно так веровать в России? Быть такими православными, которые не хнычут: "Ах, наш приход разорили", а продолжают быть приходом, пусть и в другом месте. Это, конечно, намного труднее, особенно если жизнь обычная, трудовые будни протекают внутри государства. Это похоже на внутреннюю эмиграцию. Но, позвольте, а "Царство Божие приблизилось" – это разве не об эмиграции? О ней! Именно о внутренней. Бог эмигрировал на землю, чтобы люди эмигрировали в Бога. Бог родился в Вифлееме, чтобы мы родились в Боге. Ну, с Рождеством Христовым!

Яков Кротов – историк и православный священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции