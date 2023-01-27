Самолёты, связанные с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым, главой Чечни Рамзаном Кадыровым и заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым зимой 2023 года вылетали на южные курорты. Два из них останавливались в стране НАТО, Турции. Об этом пишет в своём расследовании издание "Можем объяснить".

Издание отследило рейсы самолётов, связанных с чиновниками по публичному авиатрекеру. Самолёт Кадырова, пишут журналисты, за последнюю неделю успел побывать в Бангкоке и Дубае, где и находился на момент публикации материала. Ранее сообщалось, что в ОАЭ у Кадырова есть собственная вилла.

Самолёт Медведева, занимающего сейчас должность заместителя главы Совета безопасности, 9 приземлился в Турции, где стоял 4 дня. Борт, связанный с Мантуровым, 3 января прилетел в Стамбул и находился там 9 дней, пишет издание. Редакция предполагает, что во всех трёх самолётах находились чиновники, летавшие на зимний отдых.

Турция, куда, предположительно, летали Медведев и Мантуров, входит в НАТО, расширением союза Москва обосновывала свою агрессию против Украины. Блок активно помогает Украине отразить военное вторжение.

Тем не менее Анкара не вводила против России санкции. Турецкий президент Реджеп Эрдоган публично заявляет, что хочет быть посредником на мирных переговорах между Москвой и Киевом, через Турцию, согласно журналистским расследованиям, Москва экспортирует зерно, выращенное на территории Украины и нефтепродукты.