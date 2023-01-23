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Президент Турции заявил об отказе поддержать вступление Швеции в НАТО

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна не поддержит заявку Швеции на вступлении в НАТО. Заявление было сделано в понедельник после антитурецких протестов в Стокгольме, его цитирует агентство "Анадолу".

На одной из акций протеста участники публично сожгли Коран — книгу, священную для мусульман. Кроме того, на ней звучали лозунги в поддержку курдов, Анкара преследует курдские организации, называя их террористическими.

"Если Швеция так благосклонна к членам террористической организации и врагам ислама, мы советуем ей доверить им защиту своей страны", — заявил Эрдоган. Он сказал это в телеобращении по итогам заседания правительства.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае. Соглашение о вступлении должны ратифицировать все 30 стран военно-политического союза, включая Турцию.

В январе шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что считает, что Анкара одобрит заявку. После акции с сожжением Корана другой член шведского правительства, глава МИД Тобиас Билльстрём, заявил, что власти страны не поддерживают случившееся.

"Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно," — сказал он, выразив сочувствие оскорблённым акцией мусульманам.

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