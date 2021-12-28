Связанный с Кадыровым инстаграм-аккаунт купил рекламу у Моргенштерна

Сразу несколько блогеров с миллионной аудиторией в инстаграме разместили среди своих подписок аккаунт ya_pomoshnik_kra_95. Формально он посвящен туризму в Чечне, но в действительности в нем публикуются фотографии и видео о деятельности и жизни главы республики Рамзана Кадырова, официальная страница которого в социальной сети была заблокирована из-за санкций США.

На новую волну закупок рекламы у известных блогеров для аккаунта Кадырова обратило внимание оппозиционное нынешним властям Чечни движение 1ADAT. В частности, страница ya_pomoshnik_kra_95 некоторое время была среди подписок у популярного рэпера Моргенштерна, который недавно вынужден был уехать из России после обвинений со стороны председателя Следственного комитета России в торговле наркотиками через социальные сети. Позднее аккаунт ya_pomoshnik_kra_95 был удален из подписок Моргенштерна. Также на аккаунт, связанный с Кадыровым, подписана популярная блогер, тик-токер и певица Валя Карнавал.

Анализ аккаунта ya_pomoshnik_kra_95 с помощью специальных программ показывает: из 8,2 миллионов подписчиков активная аудитория составляет около 1,3%, а при анализе более полутысячи подписчиков оказалось, что подлинной аудитории (то есть подписчиками с заполненными аккаунтами – есть аватарка, не менее 10 постов и хотя бы одна активность за последние три месяца) всего 0,3%. Средняя вовлеченность в аккаунте – соотношение активностей к общему числу подписчиков – 2,5%.

Осенью 2020 года Моргенштерн заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, что семья Кадырова участвовала в конкурсе для накрутки подписчиков в социальных сетях – за каждый продвигаемый пост было заплачено по 400 тысяч рублей.

Инстаграм в 2017 году заблокировал страницу Рамзана Кадырова из-за американских санкций в отношении главы Чечни за нарушения прав человека. После этого руководитель республики зарегистрировался на чеченском сайте Mylistory.

В январе 2018 года инстаграм также удалил аккаунт племянника главы Чечни Хамзата Кадырова. Попытка заново открыть страницу была пресечена администрацией соцсети.

Спикер чеченского парламента и один из ближайших сподвижников главы республики Рамзана Кадырова Магомед Даудов ранее раскритиковал молодежь за общение в социальных сетях. Из-за этого в Чечне начали работу онлайн-патрули, которые будут выявлять "несоответствующие традициям" посты, а за онлайн-трансляциями в тик-токе лично следит сам Даудов.