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Моргенштерн ответил в новом треке на обвинения Бастрыкина

Алишер Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн ответил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на обвинения в торговле наркотиками в социальных сетях. В интернете появился новый трек исполнителя под названием "Домой", в котором он заявляет: "Bitch, это неправильно. Я торгую в соцсетях лишь своим *** (лицом)".

В песне рэпер рассказывает о своём отъезде из России после обвинений со стороны Бастрыкина. Как считает Моргенштерн, это событие стало более обсуждаемым, чем возвращение рэпера Оксимирона с его новым альбомом. Исполнитель утверждает, что уехал из страны, потому что "там стало холодно", и что он когда-нибудь вернётся.

О том, что Моргенштерн уехал из России, стало известно 24 ноября. Это произошло на следующий день после того, как Бастрыкин публично обвинил музыканта в том, что тот якобы "торгует наркотиками в социальных сетях". Кроме того, в ноябре стало известно, что Следственный комитет проводит проверку клипа Моргенштерна на предмет склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков, это тяжёлая уголовная статья. Ранее исполнителя в административном порядке штрафовали за "пропаганду наркотиков".

Концерт Моргенштерна в Москве 26 ноября был отменён. По данным СМИ, артист сейчас находится в Объединённых Арабских Эмиратах. Сам он ситуацию не комментировал.

По данным источников издания Znak.com, представители рэпера обсуждают возможность возвращения Моргенштерна в Россию с администрацией президента. Рэперу предложили сотрудничать с властями в преддверии выборов президента, которые должны состояться в 2024 году. В случае его отказа, музыканту не будут препятствовать в возвращении, однако "все угрозы со стороны Следственного комитета могут материализоваться".

Ранее Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы. Музыкант в интервью Ксении Собчак усомнился в необходимости тратить большие суммы денег на 9 мая. Позднее Моргенштерн опубликовал извинение в сторис на своей странице в инстаграме. По его словам, фразу про День Победы "вырвали из контекста", а СМИ исказили его слова "в своих грязных целях".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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