Сын бывшего президента Узбекистана подал в суд на вдову президента

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Пётр подал в суд на вдову президента Татьяну Каримову из-за разногласий в разделе наследства. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода.

54-летний Каримов — сын президента от первого брака, он долгое время не упоминался в официальной биографии политика. Татьяна — вторая жена президента. В чём именно заключается спор не сообщается. Иск рассмотрит Ташкентский городской суд.

Ислам Каримов возглавлял Узбекистан с 1989 года до своей смерти в 2016 году. Оппозиция обвиняла его в причастности к коррупции. Только у его дочери Гульнары узбекские власти обнаружили активы на 1 миллиард 300 миллионов долларов.

Чем занимается Пётр Каримов — неизвестно. В 2018 году году он подавал в суд на своего бывшего работодателя, авиакомпанию Uzbekistan Airways, заявив, что та уволила его после смерти отца. Дело было закрыто в связи с соглашением сторон.

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