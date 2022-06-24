Сын экс-премьера Дагестана приговорён к 13 годам

Коллегия присяжных Измайловского районного суда Москвы признала Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана, виновным в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Томирис Байсафу нашли под окнами общежития МГИМО в апреле 2018 года, вскоре она умерла в больнице от полученных травм. По словам свидетелей, ее гибели предшествовала ссора с Меджидовым, с которым у неё ранее были отношения. Первоначально было возбуждено дело о доведении до самоубийства, затем переквалифицированное по статье об убийстве. По версии обвинения, Меджидов избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна.

В июне 2021 года Никулинский райсуд Москвы оправдал Меджидова. В октябре Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на пересмотр. В январе этого года дело передали в Измайловский суд, так как прокуратура усомнилась в объективности повторного рассмотрения в Никулинском суде, пишет сайт Кавказ.Реалии.

Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого он был вице-премьером республики и депутатом регионального заксобрания. В марте 2020 года он был задержан и сейчас находится под следствием по обвинению в хищении у Минобороны.