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Сын сослуживца Путина получает миллиарды рублей от "Газпрома" за аренду помещений

Инвестиционная компания сына бывшего сослуживца президента России Владимира Путина получает миллиарды рублей за аренду помещений от "Газпрома", больше половины акций которого принадлежат государству. 26-летний бизнесмен стал совладельцем бизнеса, когда его отец работал на ключевой должности в корпорации. Об этом пишет издание "Важные истории".

В 2016 году "Газпром" арендовал бизнес-центр Fort Tower на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Дочерние компании корпорации заняли почти весь 21-этажный комплекс и все 170 машиномест в подземном паркинге, сообщала газета "Ведомости". Аренда до февраля 2024 года обошлась энергетической компании более чем в 4,5 миллиарда рублей, сообщило агентство "Интерфакс".

Уже в 23 года одним из крупнейших совладельцев компании, которая сдаёт "Газпрому" помещения, оказался Вячеслав Голубев, – пишут "Важные истории". Его отец Валерий тогда был там зампредом правления.

Путин и Голубев в прошлом служили в КГБ, а в девяностых работали в мэрии Санкт-Петербурга, – рассказывал журнал Forbes. С 1993 по 1999 год Голубев возглавлял Василеостровский район города, и именно в этот период Путину с семьёй выделили в этом районе квартиру. В 2003 году сослуживец Путина был членом Совета Федерации, президент случайно заметил его на совещании, – писал журнал. Через месяц тот сдал мандат и стал генеральным директором структуры "Газпрома", отвечающей за закупки.

В 2014 году, писал Forbes, Голубев был свободно вхож к Путину. Жена топ-менеджера "Газпрома" к тому моменту из учительницы стала успешным бизнесменом, в разное время владев двумя компаниями, участвующими в поставках труб для корпорации. Он и его сын материал для "Важных историй" не прокомментировали.

"Важные истории" включены российскими властями в список СМИ – иностранных агентов.

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