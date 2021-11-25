Инвестиционная компания сына бывшего сослуживца президента России Владимира Путина получает миллиарды рублей за аренду помещений от "Газпрома", больше половины акций которого принадлежат государству. 26-летний бизнесмен стал совладельцем бизнеса, когда его отец работал на ключевой должности в корпорации. Об этом пишет издание "Важные истории".

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В 2016 году "Газпром" арендовал бизнес-центр Fort Tower на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Дочерние компании корпорации заняли почти весь 21-этажный комплекс и все 170 машиномест в подземном паркинге, сообщала газета "Ведомости". Аренда до февраля 2024 года обошлась энергетической компании более чем в 4,5 миллиарда рублей, сообщило агентство "Интерфакс".

Уже в 23 года одним из крупнейших совладельцев компании, которая сдаёт "Газпрому" помещения, оказался Вячеслав Голубев, – пишут "Важные истории". Его отец Валерий тогда был там зампредом правления.

Путин и Голубев в прошлом служили в КГБ, а в девяностых работали в мэрии Санкт-Петербурга, – рассказывал журнал Forbes. С 1993 по 1999 год Голубев возглавлял Василеостровский район города, и именно в этот период Путину с семьёй выделили в этом районе квартиру. В 2003 году сослуживец Путина был членом Совета Федерации, президент случайно заметил его на совещании, – писал журнал. Через месяц тот сдал мандат и стал генеральным директором структуры "Газпрома", отвечающей за закупки.

В 2014 году, писал Forbes, Голубев был свободно вхож к Путину. Жена топ-менеджера "Газпрома" к тому моменту из учительницы стала успешным бизнесменом, в разное время владев двумя компаниями, участвующими в поставках труб для корпорации. Он и его сын материал для "Важных историй" не прокомментировали.

"Важные истории" включены российскими властями в список СМИ – иностранных агентов.