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Сына судьи Янгулбаева объявили в федеральный розыск

Грозный, иллюстративное фото

Сына судьи в отставке Сайди Янгулбаева - Ибрагима Янгулбаева - объявили в федеральный розыск, а суд в Грозном заочно арестовал его по делу о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Чеченской республике.

По данным телеграм-канала Baza, против жены Сайди Янгулбаева, которую похитили и увезли в Грозный сотрудники чеченских правоохранительных органов, также возбудили уголовное дело. Зарему Мусаеву обвиняют по статье о применение насилия в отношении представителя власти. По версии полиции, она якобы расцарапала лицо одному из сотрудников МВД, когда её доставили из Нижнего Новгорода в Грозный.

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.

  • 23 января министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
  • Европейский союз призвал Россию освободить Зарему Мусаеву.

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