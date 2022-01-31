Сына судьи Янгулбаева объявили в федеральный розыск

Сына судьи в отставке Сайди Янгулбаева - Ибрагима Янгулбаева - объявили в федеральный розыск, а суд в Грозном заочно арестовал его по делу о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Чеченской республике.

По данным телеграм-канала Baza, против жены Сайди Янгулбаева, которую похитили и увезли в Грозный сотрудники чеченских правоохранительных органов, также возбудили уголовное дело. Зарему Мусаеву обвиняют по статье о применение насилия в отношении представителя власти. По версии полиции, она якобы расцарапала лицо одному из сотрудников МВД, когда её доставили из Нижнего Новгорода в Грозный.

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.