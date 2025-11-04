Чтобы "консервные" записи с Путиным выглядели свежими, чиновники одинаково одеваются в день записи и день публикации. Но их выдают детали

В 2025 году пресс-служба Кремля неоднократно выдавала снятые заранее встречи Владимира Путина – за свежие. Такие записи называют "консервами": их выпускают в те дни, когда президент на самом деле не появляется на публике.

Расследовательский проект "Система" уже показывал, как выявить такие подмены по расстановке книг на полках в рабочем кабинете президента или по положению ручек на его столе. Теперь разоблачим еще один трюк Кремля.

В день когда выходит очередная "консерва" с Путиным, чиновники, участвовавшие в записи, появляются и на других мероприятиях – публично и в реальном времени. Судя по всему, чтобы скрыть подмену, они получают инструкции одеваться точно так же, как на "консервах". Но идеально попасть в образ не всегда получается – чиновников выдают мелочи.

Мы нашли несколько таких примеров.

Светлана Чупшева, глава Агентства стратегических инициатив

Дата записи "консервы": не позже февраля 2025

Дата публикации "консервы": 9 апреля 2025

В 2025 году Чупшева дважды участвовала в съемке "консерв", которые вышли в апреле и сентябре. В первую из этих двух встреч она посещала Кремль в черном жакете с золотистыми пуговицами. Точно в такой же одежде в день публикации "консервы" она появилась на совещании правительства и на подписании договора с Российским обществом хирургов.

Если верить Кремлю, три мероприятия ("консерва", правительство, хирурги) состоялись в один и тот же день. Однако на то, что встреча в Кремле – "консерва", указывает расположение книг в кабинете президента (подробнее мы писали об этом тут). Немного изменился и образ Чупшевой: в Кремле она в одних сережках, а на мероприятиях, реально состоявшихся 9 апреля, – в других.

Дмитрий Григоренко, зампред правительства

Дата записи "консервы": не позже середины августа 2025

Дата публикации "консервы": 25 августа 2025

На встречу в Кремль Григоренко пришел в темно-синем галстуке с капельным узором, а также с массивным часами на левой руке. На "консервный" формат этой встречи указывает то, что на книжной полке Путина в момент встречи не было сборника поэзии костромских десантников, который впервые появился на полке в публикации Кремля от 13 августа (подробнее об этом здесь).

Вице-премьер Григоренко был внимателен: на совещание правительства в день публикации "консервы" он надел те же галстук и часы. Судя по фотохронике с участием Григоренко за 2025 год, у него несколько галстуков, которые меняются время от времени.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

Дата записи "консервы": не позже середины сентября 2025

Дата публикации "консервы": 21 октября 2025

К Путину Радионова пришла в голубой блузе с металлическими пуговицами. Это "консерва": в шкафу Путина нет сборника поэзии ВДВ, который впервые появился на книжной полке в августе. В точно такой же блузе Радионова появилась на совещании в Совете Федерации в день публикации "консервы" – мероприятие было публичным, его освещали журналисты. Тем не менее, детали в образе чиновницы различаются: в Кремле на ее левой руке только браслет, в Совфеде – часы и кольцо.

"Системе" не удалось найти других фото Радионовой, сделанных в той же блузе, до этих встреч.

***

Как мы рассказывали раньше, расположение книг в шкафу Владимира Путина постоянно меняется без всякой логики. Книги то стоят на своих местах, то исчезают на несколько дней, а потом старая раскладка возвращается – с точностью до сантиметра.

Кроме того, на "консервы" указывает и расположение ручек и карандашей. Например, на второй встрече Путина со Светланой Чупшевой в сентябре 2025 года письменные принадлежности на столе у президента стоят точно так же, как и на встрече с Радионовой в октябре. Между двумя этими встречами прошло почти полтора месяца и девять других мероприятий в кремлевском кабинете. И каждый раз ручки и карандаши стояли по-разному, кроме этих двух встреч.

Кремль ни разу не ответил на вопросы "Системы" об использовании "консерв".

