Таинственный Моджтаба. В Иране избран новый верховный лидер

8 марта, после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильского воздушного удара, Совет экспертов Ирана избрал сейида Моджтабу Хосейни Хаменеи новым Высшим руководителем страны – рахбаром. Это первый случай в истории Исламской республики Иран, когда сын лидера страны сменяет своего отца.

Моджтаба Хаменеи редко появлялся на публике и никогда не выступал перед аудиторией за пределами аудиторий теологических семинарий. Однако он часто рассматривался как теневой лидер, оказывавший влияние на ближайших соратников верховного лидера и иранские силовые структуры.

Кто же такой Моджтаба Хаменеи, и как его имя вошло в список преемников его отца – в качестве одного из наиболее спорных вариантов?

Путь наверх

Моджтаба родился 8 сентября 1969 года в северо-восточном городе Мешхед. Он второй из шестерых детей Али Хаменеи. Среднее образование он получил в религиозной школе Алави в Тегеране.

По данным иранских СМИ, в юности Моджтаба недолго служил в армии во время Ирано-иракской войны. Этот восьмилетний кровопролитный конфликт тогда еще усилил подозрительность режима по отношению к США и Западу, которые поддерживали Ирак. В 1999 году Моджтаба отправился в Кум, священный город, считающийся важным центром шиитской теологии, чтобы продолжить свои религиозные исследования. Примечательно, что до этого момента он не носил одежду шиитского клирика.

Моджтаба всегда в основном вел себя сдержанно. Он никогда не занимал никаких государственных должностей, не выступал с публичными речами и не давал интервью. Было опубликовано лишь небольшое количество его фотографий и видео. Однако давно ходили слухи о его влиянии как "хранителя" своего отца. В дипломатических депешах США, опубликованных WikiLeaks в конце 2000-х годов, он был описан как "закулисная сила". Его считали "способным и сильным лидером" в рамках режима, сообщает Associated Press.

"Хозяин" Моджтаба

Несмотря на то, что младший Хаменеи никогда не занимал официальной государственной должности, он провел два десятилетия в аппарате отца, координируя отношения между духовенством и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Али Хаменеи однажды предупредил внутренних критиков, чтобы они обращались к его сыну только как "Ага", или "Хозяин".

Масштаб влияния нового рахбара Ирана гораздо более значителен, чем можно было бы подумать, напоминает политолог-иранист Николай Мешхедов:

"Моджтаба Хаменеи – человек очень влиятельный, он был очень близок к своему теперь уже покойному отцу и активно участвовал во всех процессах, связанных с принятием решений, как во внутренней, так и внешней политике. Изначально многие считали его крайним радикалом. Однако в последние годы, когда зашла речь о возможной его подготовке на пост нового Высшего руководителя, в его политическом кредо проявились определенные перемены – он стал больше апеллировать к идеям технократического развития, к молодому поколению. Он явно старался показать, что, как политик, несколько отличен от классических правящих Ираном старцев.

Единственной силой, которая сейчас может удержать власть режима над обществом, является "столп", на который Тегеран опирается обеими ногами –Корпус стражей исламской революции. А сращивание этой силы со сторонниками Моджтабы Хаменеи в административном и клерикальном аппарате Ирана происходило все последние годы".

В 2005 году Мехди Карруби, кандидат в президенты на тогдашних выборах от партии "реформистов", обратился к Али Хаменеи с протестом в связи с тем, что Моджтаба поддерживал во время предвыборной кампании его конкурента. Карруби проиграл выборы Махмуду Ахмадинежаду, но на следующий после голосования обвинил Моджтабу в махинациях с подсчетом голосов, а также давлении на избирательные органы. В ответ Великий аятолла направил Карруби открытое письмо, где указал на безосновательность обвинений и пригрозил, что не допустит политического кризиса в Иране.

Позднее Карруби рассказал, что когда один из старейшин сказал Али Хаменеи: "Ваш сын поддерживает такого-то на выборах", Хаменеи ответил: "Он господин, а не просто сын господина".

Именно эта фраза внесла имя Моджтабы Хаменеи в список ведущих фигур иранской политики – не просто как одного из сыновей Верховного лидера, а как самостоятельную политическую фигуру. Теперь, после избрания Советом экспертов на высший пост в Исламской республике, он официально стал центром шаткой структуры власти сегодняшнего Ирана.

Как подчеркивает военно-политический аналитик и востоковед Василий Семенов, по-настоящему Моджтаба Хаменеи проявил себя во время массовых протестов, последовавших за спорными президентскими выборами в 2009 году:

"Считалось, что именно Моджтаба и руководил их подавлением, вместе с КСИР. И как раз после 2009 года Али Хаменеи окончательно и отдал страну в попечение силовикам из Корпуса стражей исламской революции. Это отдельная иранская армия, куда набирают наиболее религиозных солдат и офицеров. Но КСИР также выполняет и другие функции, обеспечивая стабильность и защищая режим Верховного лидера-рахбара.

Кроме того, эти силовики получили на откуп иранскую экономику. Доля КСИР в ВВП страны даже по консервативным оценкам составляет не менее 25 процентов, в то время как иранская оппозиция говорит о 70 процентах. Члены КСИР заняли все ключевые посты в большинстве ведомств и государственных компаний. Многие компании были приватизированы – и оказались в руках родственников и друзей чиновников КСИР, превратившись в кормушку, где происходит разворовывание государственных средств, субсидий и кредитов".

"Наследственное правление"

Однако его возвышение рискует вызвать внутренние протесты, в том числе и среди убежденных сторонников Исламской республики. Критики утверждают, что переход к "наследственному правлению" предает антимонархические корни Исламской революции 1979 года.

"То, что сын наследует отцу, возможно, напоминает видимость монархии", – говорил в 2024 году RFE/RL Фарзан Сабет, старший научный сотрудник Женевской высшей школы.

Один из членов Ассамблеи экспертов в 2024 году настаивал на том, что старший Хаменеи в беседах с ассамблеей выступал против идеи передачи власти своему сыну.

Кроме того, относительно низкий духовный ранг Хаменеи-младшего, худжат уль-ислам, остается предметом споров. Информационное агентство, связанное с иранскими семинариями, с 2022 года называет его аятоллой, титулом, зарезервированным для высокопоставленных духовных лиц.

В 2022 году бывший премьер-министр Мир Хоссейн Мусави, находящийся под домашним арестом с 2011 года, предупредил, что Али Хаменеи готовит своего сына к переходу власти, фактически возрождая наследственную преемственность, которой должна была положить конец Исламская революция 1979 года. "Возвращаются династии 2500-летней давности, раз сын сменит отца на троне?" – написал он.

В ответ на эту критику Совет экспертов подчеркнул, что назначение верховного лидера основано на "отборе по заслугам".

Недавние расследования, в том числе отчет Bloomberg, опубликованный в конце января, подробно описывают разную недвижимость, связанную с младшим Хаменеи, который с 2019 года находится под санкциями США. Отчеты предполагают, что он поддерживал и расширял глобальную сеть активов через посредников и подставные компании.

Жена Моджтабы Хаменеи, Захра Хаддад Адель, была убита в результате того же удара США и Израиля, что и прежний верховный лидер Али Хаменеи. У Моджтабы и Захры трое детей. Поступали неподтвержденные сообщения о том, что их 18-летний старший сын тоже стал жертвой этой воздушной атаки.