Так будет не всегда. Андрей Пивоваров – о вере в лучшее, несмотря ни на что

Связь с оппозиционным политиком, блогером Радио Свобода Андреем Пивоваровым, отбывающим наказание в исправительно-трудовой колонии №7 в Сегеже (Карелия), по-прежнему затруднена. Пивоваров – по обвинению, в основу которого легли сообщения в фейсбуке, – осуждён на четыре года лишения свободы "за руководство нежелательной организацией". Своей вины он не признаёт. Правозащитный центр "Мемориал" признал Пивоварова, находящегося под стражей около двух лет, политзаключённым.

За время пребывания под стражей Пивоварову было позволено лишь одно короткое свидание с матерью и несколько звонков родственникам. В конце декабря 2022 года заключённого этапировали из СИЗО-1 в Краснодаре, после чего о его местонахождении в течение двух месяцев не было сведений. С момента прибытия в карельскую колонию (24 января) Пивоваров только четыре дня не был под арестом, в остальное время его помещали либо в штрафной изолятор, либо в помещение камерного типа (в частности, за то, что "посмел снять куртку во время зарядки или плохо убрал камеру, в которую попал только утром").

Как полагают в окружении Пивоварова, цензура изымает письма заключённого, в которых содержится хотя бы какая-то информация об условиях содержания, что является нарушением законодательства. В последние дни Андрею удалось передать из неволи короткий блог.

Новости из внешнего мира до меня по-прежнему долетают с трудом, а то, что приходит, какое-то невесёлое. В паре писем чувствовалась хандра и даже какая-то безысходность. Категорически я с этим не согласен, хотя поток событий последнего времени и правда не радует. Было плохо и год назад, и полгода назад плохо, и сейчас плохо, и будет только хуже. Могу даже рассуждать об этом на своем примере: я был в камере год назад, полгода назад, и сейчас сижу. Значит ли это, что так будет и дальше?

Всё меняется, и положительный исход неизбежен

Недавно читал книгу Нассима Талеба "Чёрный лебедь". Вся его теория строится на том, что обычная теория вероятности не даёт основания для точного прогноза. Появление неожиданного события, "чёрного лебедя" неизбежно. Талеб приводит такой пример: есть индюшка, она живет в теплом сарае, её каждый день кормят. Этих дней множество, и согласно обычной теории, раз этих дней много (число n), то дальше наступит день n+1, всё будет так же, без изменений. Но мы-то знаем, что Рождество впереди, а значит, обязательно наступит день, когда индюшку подадут на стол.

Это звучит печально, но ведь такой же принцип верен и для вероятности хорошего развития событий, даже если очень долго было плохо. Всё меняется, и положительный исход неизбежен. Такое было не раз в нашей истории.

Андрей Пивоваров – российский политик, находится в заключении



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Колония номер 7 в Сегеже приобрела известность после того, как в 2016 году первый в России осуждённый за повторное нарушение правил митинга Ильдар Дадин заявил о пытках в ней. Руководители колонии получили краткие сроки тюремного заключения за "превышение полномочий".