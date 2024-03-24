"Так страшно не было еще ни разу". Очевидцы – о взрывах в Севастополе

В ночь на 24 марта Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по аннексированному Россией Севастополю. Эта атака стала самой мощной с начала войны. Обломки боеприпасов вследствие работы системы ПВО попали по жилым домам и гражданским объектам. Впервые есть жертвы среди мирного населения – пожилого мужчину убило осколком в собственной квартире.

Первые сообщения о серии взрывов в аннексированном Севастополе появились поздно вечером 23 марта. Жители написали о том, что в городе объявлена воздушная тревога. Вскоре в местных пабликах были опубликованы видеозаписи, на которых запечатлен момент попадания ракет по одному из зданий. Кроме того, на видео можно заметить, как одна из ракет взорвалась в воздухе, – возможно, ее сбили российские средства противовоздушной обороны.

Спустя некоторое время в Вооруженных силах Украины заявили об атаке на военные объекты в аннексированном городе. Об этом написал командующий Воздушными силами Николай Орещук. Управление стратегической коммуникации ВСУ сообщило об уничтожении двух больших десантных кораблей "Азов" и "Ямал" в Севастопольской бухте, а также объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.

"Началась тревога в полдвенадцатого ночи. Мы были дома и смотрели фильм. Сирену сначала не услышали, хотя сидели возле окна: в нашем районе ее не всегда бывает слышно. Увидели сообщение о тревоге в телеграме. Мы сначала не придали этому значения, потому что давно не было тревог и к тому же часто объявляют тревогу, когда ракеты летят на территорию Крыма — необязательно на Севастополь. Но буквально через несколько минут после этого мы услышали громкие взрывы на улице и поняли, что [происходит] что-то серьезное. Мы отключили газ, электричество и воду, как положено по правилам, и переместились в прихожую, где есть несущая стена", – рассказала в беседе с Радио Свобода жительница Севастополя по имени Виктория (настоящие имена жителей аннексированного Крыма известны редакции, но изменены по соображениям безопасности).

"Я стояла у окна и видела, как начало работать ПВО. Стреляли сразу из нескольких мест. Взрывы, вспышки. Это все было сначала вдалеке. Потом я закрыла окно и увидела прямо рядом с моим домом в небе зарево, взрыв был прямо за домом. Вроде даже упало что-то. Самое интересное, что в телеграме написали о том, что в сторону Крыма что-то летит, и только через 20 минут у нас объявили тревогу. Соцсети предупредили раньше, чем военные", – рассказывает Татьяна, которая проживает в одном из спальных районов на окраине города.

По каким именно целям пришлись удары, достоверно неизвестно. В социальных сетях высказывались предположения, что ракеты попали по главному узлу спецсвязи Черноморского флота РФ на улице Николая Музыки либо по бывшему штабу Военно-морских сил Украины на улице Руднева, который с 2014 года занимают российские военные. Судя по опубликованным снимкам, в здании бывшего штаба после ночной атаки выбиты окна. Более серьезные повреждения не заметны. О попадании ракеты в офисное здание на улице Руднева заявил и назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Руководитель оккупационной администрации назвал атаку “самой массированной за последнее время”. По оценке жителей города, с которыми пообщался корреспондент Радио Свобода, ударов подобной силы не происходило с самого начала войны.

"Такого у нас никогда еще не было. Столько взрывов… Земля тряслась, стены тряслись. Мы с кошкой сидели в ванной все время, подальше от окон. Окна в доме целые, мы тоже целые. На работе тоже никто не пострадал. Мы уже к тревоге привыкли и даже уже не реагировали особо. Но тут, честно говоря, первый раз так жутко было", – говорит местная жительница Галина.

"Было очень громко. Я поздно вечером разговаривал с мамой по телефону, и в этот момент был взрыв над [Севастопольской] бухтой. Я слышал, как стекла задрожали, но у родителей все целое, только мебель сдвинулась и вышла из строя газовая колонка. У их соседа выбито окно", – рассказывает севастополец Алексей.

Из-за того, что часть ракет была сбита в воздухе, обломки боеприпасов хаотично падали в разных районах города. Российские власти Севастополя сообщили о том, что часть одной из ракет попала в многоквартирный жилой дом на улице Ялтинской. В результате погиб 65-летний мужчина, который находился у себя дома.

Жительница пострадавшего дома сообщила, что в момент попадания снаряда была у себя в квартире, но ничего не почувствовала. О том, что здание получило значительные повреждения, она узнала, только когда вышла на улицу. По ее словам, стену дома пробило насквозь. На соседних стенах видны следы от попадания мелких осколков. Пострадали припаркованные во дворе машины. После случившегося дом отключили от газоснабжения.

Осколки также угодили в дома на улицах Гоголя, Батумской и Гранатной, а также на Симферопольском шоссе. Ранения разной степени тяжести, по официальным данным, получили четыре человека. Досталось и общественному транспорту. По сообщениям местных властей, пять из шести пассажирских катеров, которые перевозят людей через Севастопольскую бухту, временно вышли из строя, поскольку у них разбило окна. Пострадали также несколько троллейбусов и автобусов.

Во многих домах в городе взрывными волнами выбило оконные стекла. "Во время атаки мы сидели полтора часа в подъезде. Могли и в коридоре квартиры, но у нас верхний этаж, решили не рисковать. Бахало сильно. Было несколько попаданий, и все недалеко от нас. У моих родственников, которые живут на улице Ленина, выбило пару стекол, на соседнюю улицу вроде прилет был. На Большой Морской сегодня проходил – тоже пара витрин вылетела", – говорит житель центральной части города Тимур.

Окна выбило и в здании Первой гимназии имени Пушкина, расположенной недалеко от здания штаба Черноморского флота РФ, разрушенного прошлой осенью в результате ракетного обстрела. По словам родителей учеников, во многих классах на окна была наклеена бронепленка. Благодаря этому удалось избежать разлета осколков. Собеседники Радио Свобода сообщают, что спрос на бронепленку в городе резко вырос после ночной атаки.

"Так страшно не было еще ни разу. У нас дрожали стены и пол от постоянных взрывов. Ракета одна прямо рядом летела. Я этот звук ни с чем не спутаю после Севморзавода (имеется в виду ракетный удар по кораблю и подводной лодке Черноморского флота РФ, которые стояли в доках Севастопольского морского завода, в сентябре 2023 года. — Прим. РС). Видимо, одна из тех, что на улицу Руднева попали. Все это ощущалось как полный ужас. Было страшно всем. Прямо сейчас я хочу уехать куда угодно, лишь бы больше никогда не испытывать то, что было этой ночью. Я повторения этого просто не переживу. И никто не знает, будет ли следующий раз, и если будет, то когда", – делится эмоциями Мария, которая живет недалеко от бывшего штаба ВМСУ, предположительно, пораженного одной из ракет.

"Мы сидели в коридоре на полу и читали сообщения о том, что происходит в городе. Узнали, что одна моя знакомая сильно подвернула ногу, когда во время обстрела бежала в убежище. Слышали громкие звуки, было страшновато, потому что иногда взрывалось так громко, что чувствовалось, как сотрясается воздух. Но, поскольку наш район удален и от центра города, и от моря, и от военных объектов, у нас не было настолько громко, как в других районах. Примерно в час ночи дали отбой, то есть тревога продолжалась почти полтора часа", – продолжает свой рассказ Виктория.

В социальных сетях горожане пишут о том, что в момент ракетной опасности некоторые убежища в городе оказались закрыты. В школе номер 15 охранник не пустил жителей соседних домов в укрытие. В городской больнице номер 5 персонал отказался сопровождать юных пациентов в подвал.

По словам севастопольца Тимура, многих волнует, "будет ли продолжение и усиление обстрелов. Непонятно, как людям [в других городах Украины] удается это выносить два года подряд. Да еще и с большей частотой и гораздо большими разрушениями. Возможно, психика со временем приспосабливается. Но в целом это ужасное испытание".