"Понимаем: попало". Ракетный удар по штабу Черноморского флота

Украинские военные во второй раз за последние десять дней провели успешную ракетную атаку на российские военные объекты в аннексированном Севастополе. 22 сентября значительные повреждения получило здание штаба Черноморского флота РФ. Местные жители рассказали о том, как их эвакуировали из домов, и пожаловались на то, что сигнал воздушной тревоги оккупационные власти включили уже после взрывов.

Днем 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе был нанесен ракетный удар. В результате здание, расположенное в самом центре города, получило серьезные повреждения. В его западном крыле разрушены крыша и третий этаж, в центральной части произошел сильный пожар. Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, один военнослужащий, находившийся на территории штаба, пропал без вести. Российские телеграм-каналы также сообщили о шестерых раненых. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Жители города, который с 2014 года находится под контролем России, сообщили корреспонденту Радио Свобода, что около часа дня по местному времени услышали целую серию взрывов. Громкие звуки были различимы даже в отдаленных районах города.

"Я находилась буквально в ста метрах от здания, видела попадание. Непонятно было, то ли ракета попала, то ли обломки [сбитой российскими силами ПВО ракеты] упали на штаб. Сразу пошел дым, приехали пожарные машины", – рассказала жительница улицы Суворова.

Очевидцы также сообщили, что в район штаба приехало не менее двух десятков автомобилей скорой помощи.

"Что-то бахало вдалеке, в телеграме у [российского главы Севастополя Михаила] Развожаева писали, что будут учения. Поэтому мы спокойно отнеслись. Потом увидели, что это не учения", – поделилась впечатлениями жительница проспекта Генерала Острякова по имени Ольга. От ее дома до штаба флота не менее 6 километров по прямой.

По словам Ольги, вскоре после взрывов она услышала звуки сирены, предупреждающей о воздушной тревоге. Поскольку бомбоубежищ в ее районе нет, она и члены ее семьи решили оставаться дома и в случае повторных взрывов прятаться за двумя стенами. Многие севастопольцы пожаловались в телеграм-чатах, что или они вообще не слышали сигналов тревоги, или сигнал был едва различим: "Сирена тише, чем проезжающий мимо автомобиль".

Жительница Севастополя Евгения Глазкова в момент атаки на штаб флота находилась на проспекте Победы. Это спальный район, удаленный от центра города на несколько километров.

"Когда прозвучали хлопки, особого внимания на это до официального подтверждения взрыва никто не обратил. Из-за достаточно большого расстояния до места "прилета" задымления видно не было. Никакой паники не было. Даже когда зазвучала сирена и в официальных источниках опубликовали то, что необходимо делать в подобных случаях, люди вокруг более или менее сохраняли спокойствие. Но охранники торгового центра попросили по возможности не выходить из здания из-за возможной угрозы", – сообщила она.

Сирена тише, чем проезжающий мимо автомобиль

Еще один собеседник Радио Свобода, проживающий в непосредственной близости от взорванного штаба, рассказал, что в квартире его соседей взрывной волной выбило стекла, а к нему в дверь постучали пожарные и сотрудники полиции и настоятельно предложили эвакуироваться. По его словам, на "прогулку" вывели всех жителей домов на Центральном холме, близко расположенных к месту событий.

"Всех вывели и сказали идти к площади Ушакова (находится на расстоянии чуть более километра от штаба флота. – РС). Пока что сидим на лавочках. На улице Суворова стоит пост, никого обратно домой не пускают", – рассказал севастополец.

Представители российской администрации Севастополя насчитали десять жилых домов, получивших повреждения из-за атаки на штаб флота, но горожане сомневаются, что этим цифрам можно доверять. После серии взрывов на территории Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе, случившихся в ночь на 13 сентября, реальные масштабы разрушений заметно отличались от тех, о которых сообщали представители российских властей.

После ударов по штабу флота в Севастополе возникли перебои с мобильной связью и интернетом. В центральной части города в жилых домах отключили свет, газ и воду. Автомобильное движение по центральным улицам города на некоторое время перекрыли. В Севастопольской бухте перестали курсировать пассажирские катера и паромы. Жителям Северной стороны пришлось добираться домой объездным путем на компенсационных автобусах.

"Всего было пять взрывов. Что-то летит, потом взрывается. Одну ракету сбили прямо рядом с моей работой. Потом последний удар – и дым [со стороны штаба флота] начал подниматься. И мы все с коллегами сидим на месте и понимаем: попало. Со связью, естественно, сразу плохо стало. А еще мы увидели, как прямо в [Севастопольской] бухте что-то начало гореть, но об этом нигде ничего не сообщали", – рассказала корреспонденту Радио Свобода местная жительница Анастасия Ефремова. Она добавила, что дым над штабом флота был виден даже спустя более четырех часов после взрыва.

Одна из ракет, сбитых российскими средствами ПВО, упала рядом со зданием драматического театра имени Луначарского на проспекте Нахимова. По словам очевидцев, ракета не взорвалась. Официально российские власти Севастополя это не подтвердили, однако назначенный Кремлем губернатор города Михаил Развожаев призвал жителей проспекта Нахимова покинуть свои дома и "проследовать самостоятельно в кинотеатр "Победа" на Большой Морской либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева… на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты".

Незадолго до атаки на штаб флота над Севастопольской бухтой пустили дымовую завесу. Она используется для того, чтобы замаскировать расположение военных объектов в городе. По словам горожан, подобный прием в последнее время российские военнослужащие используют регулярно.

"Первое время было очень непривычно и боязно ощущать этот химический запах, так как никто толком не понимал, что это, и возникали мысли, что это может быть характерный запах от взрыва ракет. Сейчас, когда все осведомлены, что это средство маскировки, – привыкаем. Запах не такой уж и сильный, но я видела, что людям, подверженным заболеваниям легких или дыхательных путей, от него тяжелее дышать", – рассказала Евгения Глазкова.

Родители, чьи дети учатся в одной из школ, расположенных в самом центре Севастополя, сообщили о том, что учеников во время атаки на штаб флота не отправили в безопасное место.

"Я волнуюсь, что сегодня детей даже не спрятали! Хороший показатель, как работает безопасность! В другой школе все в бомбоубежище сидели, а наши под старыми балками в коридоре стояли. Все очень не подготовлено", – написала в закрытом родительском чате мать одного из школьников. "Да, это очень странно. Как и то, что сирены включаются уже после прилета ракеты", – согласилась другая участница обсуждения. Родители высказываются за перевод школьников на дистанционное обучение, но при этом отдают себе отчет в том, что их мнения "вряд ли будут спрашивать".

О том же просят и студенты филиала МГУ имени Ломоносова в Севастополе. После взрывов в доках судостроительного завода, который находится рядом с вузом, они запустили петицию, в которой попросили руководство филиала из соображений безопасности вернуться к онлайн-занятиям, как во времена ковида.

Я волнуюсь, что сегодня детей даже не спрятали! Хороший показатель, как работает безопасность!

"Мало того, что мы находимся в опасности, но и проводить по несколько часов в бомбоубежище тоже немного не входит в наш учебный план. С каждым днем количество часов, проведенных там, увеличивается в геометрической прогрессии, равно как и количество студентов, которые начинают поддерживать эту инициативу [по переводу на дистанционное обучение]. Администрация пока утверждает, что все в порядке и особой угрозы нет, но определенно все больше людей собираются по возможности уезжать из города. Большинство студентов из Симферополя, проживающих в общежитии, например, специально каждый день уезжают обратно в другой город, чтобы по возможности минимизировать свое пребывание в Севастополе", – рассказала Радио Свобода студентка филиала МГУ Светлана (настоящее имя известно редакции, но изменено по соображениям безопасности).

По словам севастопольцев, в городе нет панических настроений в связи с последними взрывами, но уровень тревожности все же заметно вырос.

"Возросшее беспокойство определенно чувствуется. Учитывая то, насколько участились подобные "прилеты", люди хоть и стараются сохранять спокойствие, но и опасность ситуации осознают. Видно, что многие пытаются игнорировать происходящее вокруг и продолжать жить, как ни в чем не бывало, но в моменты очередной атаки и им все равно становится страшно", – заявил один из собеседников Радио Свобода.

Штаб Черноморского флота РФ в Севастополе по меньшей мере дважды подвергался атакам беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину – 31 июля и 20 августа 2022 года. Оба раза здание получило незначительные повреждения, несколько российских военнослужащих были ранены.