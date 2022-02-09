"Такие в России школы". Блогеры об учительнице, уволенной за стихи

Бывшая преподавательница гимназии написала в фейсбуке о том, как ее вынудили уволиться за то, что на уроке она читала школьникам стихи Введенского и Хармса. Ее история стала одним из самых резонансных постов, опубликованных в соцсетях в минувшие дни.
В конце декабря 2021 года директор гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга (Школа у Лавры) Лебедева Светлана Андреевна (возраст за 80 лет, директорствует уже 30 лет, и уходить совершенно не намерена) вызвала меня, Сапрыкину Серафиму Олеговну, работающую в должности педагога-организатора, и с пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться тк я читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях". Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня "уволят по статье утрата доверия", так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и тд. Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем и она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было "срочное совещание в связи с ЧП", но глаза в стол и молчанка. Я уволилась. Но сейчас я говорю не сгоряча и не от обиды за себя. Я живая и я могу за себя постоять. И поэты эти, мученики, в своём прекрасном раю тоже не нуждаются в таких мелких защитниках, как я. Но если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям. Я должна была написать этот пост ещё месяц назад. Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал,а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так. Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНо и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шёпотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно. Именно потому, что у меня дите. Названное в честь смелого человека. Который пел про лёд под ногами майора. Мы – лёд.
Пост вызвал бурю возмущения.
Издать "преступников" отдельной книгой предложила поэтесса Ольга Седакова:
К истории с Серафимой Сапрыкиной и "за дело убитыми" Хармсом и Введенским. Нужно сделать антологию "Убитые и отбывшие сроки поэты". Большим тиражом.
Комментаторы горячо поддержали идею.
Да, и там главы: Шпионы, Троцкисты, Террористы, Иностранные Агенты.
Не хватит пространства комментариев и даже среднего объема книжки. Меня когда-то поразил биографический справочник советского времени "Советские поэты (или писатели?)" (найти бы его, наверняка у кого-то есть! То ли 70-е, то ли 80-е годы). Хоть смейся, хоть плачь: в 30-е годы у 9/10 всплеск романтизма и, покинув столицы и большие города, они отправляются на Дальний Восток, в Сибирь, в Забайкалье, в Магадан и на Колыму, работают лесорубами, шахтерами, лесосплавщиками и т.д. уму непостижимо.
Это – выжившие, не расстрелянные.
Под постом Седаковой развернулся флешмоб – комментаторы цитируют стихи репрессированных поэтов. Еще один флешмоб запустил поэт Лев Рубинштейн: с его подачи многие стали публиковать в соцсетях стихи Хармса и Введенского.
Скандал стал для многих поводом перечитать хорошие стихи или прочитать их впервые.
История с Введенским и Хармсом в школе поначалу не удивляет, ну потому что понятно – такие в России школы, такие директора, такие учебные планы.
Великий поэт Введенский никак не может быть внеклассным чтением
А с другой стороны, почему же, нет, эта история должна удивлять. Великий поэт Введенский никак не может быть внеклассным, полуподпольным, неловким чтением, за которое учителю приходится извиняться. Это из лучшего и самого актуального в русской культуре. Это когда русская культура вместе со всем миром и даже впереди, когда она не замкнута на себя и (наконец-то уже!) не занимается изучением собственных путей, болезней и страданий, а русский художник находится в разговоре на равных с другими великими художниками поверх видовых, временных, жанровых, страновых барьеров.
"Мне жалко что я не зверь" – стихи, которые всем стоит попробовать почитать ("обязательно" ничего делать не нужно) и про них ещё и подумать, потому что это философский трактат про осознание границ человеческой природы – вот я, человек, а вот я зверь, а вот я растение – гортензия, а вот я вещь – шкаф. Почему все это отдельно, почему есть границы, кто их придумал. И там есть боль осознания времени (про "минуты", которые "меня страшно запутали").
Прекрасно, что история стала публичной и теперь многие эти стихи прочтут
Соединение с Паулем Клее мне кажется важным. Клее тоже думал про границы антропоцентричного мира. "Есть две вершины, на которых ясно и светло, вершина животных и вершина богов. Между ними лежит сумеречная долина людей. И если кто-то взглянет хоть раз наверх – его охватывает древняя неутолимая тоска, его, который знает, что не знает, – по тем, которые не знают, что не знают, и по тем, которые знают, что знают". Введенский – очень близко к этому, это один поток.
На самом деле, прекрасно, что история стала публичной и теперь многие эти стихи прочтут.
Не знаю, правда ли, что учительницу в Питере уволили за чтение детям этого стихотворения, но если правда, то это двоякочудовищно: это один из главных текстов русского ХХ века, его гордость и удача, нежность и бесстрашное посреди ужаса и отчаяния краткой человеческой жизни.
Вот вы не любите глупых сталинистов, а они сегодня открыли читающей публике поэта Введенского.
Кто бы лучше них сумел это так качественно отпопуляризировать?
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уверена, не было за последние 30 лет в России такого интереса к творчеству Хармса и Введенского, как сейчас.
Может, это был такой тонкий педагогический ход?
Я о втором даже и не слышала раньше. Теперь книжки скачала, Буду читать)
Так что отдельное спасибо директору школы. Может это был такой тонкий педагогический ход? ) Ведь всем же известно... Все что запрещено, безумно интересно).
В районной администрации между тем заявили, что истинная причина увольнения – не чтение стихов, а то, что учительница без согласования изменила тему урока. За этот комментарий ухватились сталинисты.
Оказывается, учительница, которая читала детям Введенского и Хармса и объясняла, что их "репрессировали", должна была по плану провести занятие, посвященное битве под Москвой. Вместо этого она засоряла детям мозги пропагандой про "37-й год". Согласитесь, замена не случайная. Особенно, если учесть, что, в частности, Хармс попал в психиатрическую лечебницу (а совсем не в тюрьму) за то, что когда немцы взяли в блокаду Ленинград, объяснял, что "немцы культурная нация и вреда от них не будет". Вы хотите, чтобы такие учителя преподавали вашим детям? Я не хочу.
Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская в интервью изданию Baza назвала стихи Введенского "странными" – по ее мнению, в них считывается "суицидальный" подтекст, потому что в стихотворении не раз употребляется слово "смерть".
Безотносительно всей истории, меня в этом монологе питерской чиновницы зацепила причина её возмущения: учительница должна была провести урок на тему войны, а вместо этого читала детям "странное" стихотворение, где «не один раз употребляется слово “смерть”».
Интересно, а как же надо было рассказывать школьникам про войну, не упоминая смерть?
Интересно, а как же надо было рассказывать школьникам про войну, не упоминая смерть? А вот так: "Рассмотреть и обсудить с детьми героические подвиги".
Героические подвиги и никакой смерти, вот что такое война.
Со сталинистами схватились консерваторы.
Поскольку сейчас начнется всевозможное забалтывание и мутки-крутки по поводу петербургского дела о Хармсе, важно четко установить факты.
Не имеет никакого значения каких политических и общественных взглядов Сапрыкина.
Не имеет никакого значения школьная программа и директорский авторитет.
Не имеет никакого значения место Хармса и Введенского в русской литературе.
Не имеет никакого значения, говорил Хармс то, что энкаведисты понаписали про него в протоколах, или не говорил.
В России должен существовать запрет на апологетику коммунистического террора
Имеет значение только одно – было ли заявлено директором, что Хармс и Введенский – справедливо осужденные враги народа.
Для понятного сравнения – если самый лучший директор самой лучшей немецкой школы заявит самому худшему учителю трансгендеру и леваку, что Януш Корчак и Эдит Штайн справедливо придушили, потому что они "ж-д"-ы, он должен быть изолирован как бешенная собака (даже если мы относимся к специфическому культивированию Холокоста критически), просто потому, что это личинка ужасных и кровавых вещей.
В России должен существовать еще гораздо более строгий запрет на любую апологетику коммунистического и, как частного случая, сталинского террора.. Тут должно быть поле абсолютного консенсуса. Иначе личинки Сталина съедят нас с вами еще живыми и трепыхающимися.
Наконец, подоспели комментаторы, которые борются не с Хармсом, Введенским или Сталиным, а с Серафимой Сапрыкиной и ее комментаторами, чересчур резко критикующими директрису школы.
...мгновенные звериные реакции комментаторов под ее постом вызывают отвращение и сожаление.
Хочу полностью согласиться с Алексеем Нарышкиным, что комментаторы изначального поста, как бы это так сказать помягче, немного утратили человеческий облик.
Угрозы, пожелания смерти, мат, ну и мантра про то, что людям в 80 лет пора ползти на кладбище – это совершенно чудовищно обесценивает саму ситуацию изначально.
Мы – бывшие дети. Нынешние взрослые. А еще мы сами - будущие старики. Что касается "поганых совков", у меня вот в 90-е были как раз советские учителя старой закалки(которой справиться со мной не хватало), и они были замечательные.
Гражданское общество начинается со способности уважать другого, не такого, как ты. Любителя Хармса и любителя Твардовского, патриота и либерала, ребенка и старика.
Пожеланиями смерти свободы не добьешься.
Скандал докатился и до Кремля, причем в рекордные сроки: уже на следующий день после публикации поста Серафимы Сапрыкиной Дмитрий Песков заявил, что в истории уволенной учительницы "нужно разбираться", а министр просвещения Сергей Кравцов призвал восстановить Сапрыкину в правах.
Ничоси. Фээсбук, по-видимому, еще рано сбрасывать со счетов: пост уволенной из-за ОБЭРИУтов учительницы, опубликованный вчера вечером, завирусился в ночь с воскресенья на понедельник, и утром его уже прокомментировал Песков. Меньше суток прошло. Что там случилось, легко гуглится, меня на самом деле интересует не существо вопроса, извините, а именно молниеносность произошедшего: посредством соцсети постучали со дна и были услышаны где-то там в рубке за какое-то рекордное время. Пиши колонку, политолог.
В "Вечернем Урганте" обсуждали учительницу, уволенную за Хармса и Введенского.
"А вы знаете, что У?
А вы знаете, что ЧИ?
А вы знаете, что ТЕЛЬ?
Что учительница Хармса
Вдруг поэтом назвала?
Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!
Ну фашистом,
ну ещё туда-сюда!
Но поэтом знаменитым – это просто ерунда!"
Получилось круто, по-моему.
Сразу видно стало, что действительно является российской скрепой – русская литература
Да и вообще новость мигом стала вестью федерального масштаба. Пост в фейсбуке разлетелся мгновенно, утром его уже комментировал Дмитрий Песков, в соцсетях прошёл флешмоб со стихами Введенского и Хармса. И даже пара-тройка неосталинистов, которые от исторических сталинистов отличаются разительно, кстати, – выглядели совершенно по-идиотски, как и оправдания от школы, где работала Серафима Сапрыкина. Сразу видно стало, что действительно является российской скрепой – русская литература: в интернете поднялось такое громогласное "Не смеееееть!", что прижухли все.
И тем не менее пост Сапрыкиной городские власти сочли нужным опровергнуть. "Городские чиновники провели проверку и пришли к выводу: историю про "пособников фашистов" педагог выдумала, а ученикам на занятии "гнала депрессняк", – пишет провластное издание "Ротонда", цитируя вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирину Потехину. "Темы "врагов народа" ни в каких школьных обсуждениях не было. У нас этой темы в петербургских школах в принципе нет давным-давно. Но именно она стала главной новостью в публичном поле", – утверждает Потехина в интервью.
По мнению Потехиной, настоящей причиной увольнения Сапрыкиной стало ее нежелание следовать учебным планам. "У Серафимы когнитивный диссонанс: ей нравится работать с детьми, заниматься творчеством, но не нравится жить по учебным планам и федеральным государственным образовательным стандартам", – подытоживает чиновница.
"Когнитивные диссонансы" у школьных учителей в последнее время возникают все чаще, констатируют комментаторы.
То директора самодурствуют, то родители пишут кляузы. Что, у нас мало уволенных не пойми за что? Сколько этих историй было из серии "учительница сфотографировалась в купальнике"?
250 тысяч человек – такова нехватка учителей в России
Повторю главный вопрос: у нас там очередь из учителей стоит, мечтающих поработать, да? Да нет, 250 тысяч человек – такова нехватка учителей в России. А тех, кто есть, мучают бюрократией, да и зарплаты не ахти. Добавьте сюда, хм, не всегда адекватных детей и родителей. Хотим "кулю в лоб" под названием "образование – услуга"? Кому на пользу идут все эти скандалы?
Авторитет учителя для будущего так же важен, как и его адекватное материальное положение. Когда же ученик смотрит на учителя с издёвкой, потому что тот не cool, когда бумажки важнее людей, когда учителя показывают с негативной стороны в прайм-тайм – жди беды. И вернуть статус учителя – разными методами – это, как по мне, важнейшая задача. Но то как по мне; а что думают власть имущие?
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