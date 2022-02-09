"Такие в России школы". Блогеры об учительнице, уволенной за стихи

Бывшая преподавательница гимназии написала в фейсбуке о том, как ее вынудили уволиться за то, что на уроке она читала школьникам стихи Введенского и Хармса. Ее история стала одним из самых резонансных постов, опубликованных в соцсетях в минувшие дни.

Серафима Сапрыкина

В конце декабря 2021 года директор гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга (Школа у Лавры) Лебедева Светлана Андреевна (возраст за 80 лет, директорствует уже 30 лет, и уходить совершенно не намерена) вызвала меня, Сапрыкину Серафиму Олеговну, работающую в должности педагога-организатора, и с пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться тк я читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича. Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях". Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня "уволят по статье утрата доверия", так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и тд. Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем и она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было "срочное совещание в связи с ЧП", но глаза в стол и молчанка. Я уволилась. Но сейчас я говорю не сгоряча и не от обиды за себя. Я живая и я могу за себя постоять. И поэты эти, мученики, в своём прекрасном раю тоже не нуждаются в таких мелких защитниках, как я. Но если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям. Я должна была написать этот пост ещё месяц назад. Но я была малодушна, чего от себя не ожидала, ведь я только и делаю, что кичусь своей смелостью и честностью. Я испугалась, как и тогда, в те времена люди пугались и молчали. Я поняла их. Я подумала, вдруг скандал,а у меня дите малое. Это жило во мне и ело меня, я стала плохо спать, я больше не могу так. Да, я хотела бы, чтобы об этом узнали в ГОРОНо и в СМИ, я желаю, чтобы сталинисты вели свои речи на своих кухнях и шёпотом, я желаю чудесным детям других директоров. Мне больше ничего не страшно. Именно потому, что у меня дите. Названное в честь смелого человека. Который пел про лёд под ногами майора. Мы – лёд.

Пост вызвал бурю возмущения.

Издать "преступников" отдельной книгой предложила поэтесса Ольга Седакова:

К истории с Серафимой Сапрыкиной и "за дело убитыми" Хармсом и Введенским. Нужно сделать антологию "Убитые и отбывшие сроки поэты". Большим тиражом.

Комментаторы горячо поддержали идею.

Юрий Лапшин

Да, и там главы: Шпионы, Троцкисты, Террористы, Иностранные Агенты.

Елена Тростникова

Не хватит пространства комментариев и даже среднего объема книжки. Меня когда-то поразил биографический справочник советского времени "Советские поэты (или писатели?)" (найти бы его, наверняка у кого-то есть! То ли 70-е, то ли 80-е годы). Хоть смейся, хоть плачь: в 30-е годы у 9/10 всплеск романтизма и, покинув столицы и большие города, они отправляются на Дальний Восток, в Сибирь, в Забайкалье, в Магадан и на Колыму, работают лесорубами, шахтерами, лесосплавщиками и т.д. уму непостижимо.

Это – выжившие, не расстрелянные.

Под постом Седаковой развернулся флешмоб – комментаторы цитируют стихи репрессированных поэтов. Еще один флешмоб запустил поэт Лев Рубинштейн: с его подачи многие стали публиковать в соцсетях стихи Хармса и Введенского.

Скандал стал для многих поводом перечитать хорошие стихи или прочитать их впервые.

Максим Трудолюбов

История с Введенским и Хармсом в школе поначалу не удивляет, ну потому что понятно – такие в России школы, такие директора, такие учебные планы.

Великий поэт Введенский никак не может быть внеклассным чтением

А с другой стороны, почему же, нет, эта история должна удивлять. Великий поэт Введенский никак не может быть внеклассным, полуподпольным, неловким чтением, за которое учителю приходится извиняться. Это из лучшего и самого актуального в русской культуре. Это когда русская культура вместе со всем миром и даже впереди, когда она не замкнута на себя и (наконец-то уже!) не занимается изучением собственных путей, болезней и страданий, а русский художник находится в разговоре на равных с другими великими художниками поверх видовых, временных, жанровых, страновых барьеров.

"Мне жалко что я не зверь" – стихи, которые всем стоит попробовать почитать ("обязательно" ничего делать не нужно) и про них ещё и подумать, потому что это философский трактат про осознание границ человеческой природы – вот я, человек, а вот я зверь, а вот я растение – гортензия, а вот я вещь – шкаф. Почему все это отдельно, почему есть границы, кто их придумал. И там есть боль осознания времени (про "минуты", которые "меня страшно запутали").

Прекрасно, что история стала публичной и теперь многие эти стихи прочтут

Соединение с Паулем Клее мне кажется важным. Клее тоже думал про границы антропоцентричного мира. "Есть две вершины, на которых ясно и светло, вершина животных и вершина богов. Между ними лежит сумеречная долина людей. И если кто-то взглянет хоть раз наверх – его охватывает древняя неутолимая тоска, его, который знает, что не знает, – по тем, которые не знают, что не знают, и по тем, которые знают, что знают". Введенский – очень близко к этому, это один поток.

На самом деле, прекрасно, что история стала публичной и теперь многие эти стихи прочтут.

Александр Гаврилов

Не знаю, правда ли, что учительницу в Питере уволили за чтение детям этого стихотворения, но если правда, то это двоякочудовищно: это один из главных текстов русского ХХ века, его гордость и удача, нежность и бесстрашное посреди ужаса и отчаяния краткой человеческой жизни.

Михаил Виноградов

Вот вы не любите глупых сталинистов, а они сегодня открыли читающей публике поэта Введенского.

Кто бы лучше них сумел это так качественно отпопуляризировать?

Ольга Карпова

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уверена, не было за последние 30 лет в России такого интереса к творчеству Хармса и Введенского, как сейчас.

Может, это был такой тонкий педагогический ход?

Я о втором даже и не слышала раньше. Теперь книжки скачала, Буду читать)

Так что отдельное спасибо директору школы. Может это был такой тонкий педагогический ход? ) Ведь всем же известно... Все что запрещено, безумно интересно).

В районной администрации между тем заявили, что истинная причина увольнения – не чтение стихов, а то, что учительница без согласования изменила тему урока. За этот комментарий ухватились сталинисты.

Дмитрий Аграновский

Оказывается, учительница, которая читала детям Введенского и Хармса и объясняла, что их "репрессировали", должна была по плану провести занятие, посвященное битве под Москвой. Вместо этого она засоряла детям мозги пропагандой про "37-й год". Согласитесь, замена не случайная. Особенно, если учесть, что, в частности, Хармс попал в психиатрическую лечебницу (а совсем не в тюрьму) за то, что когда немцы взяли в блокаду Ленинград, объяснял, что "немцы культурная нация и вреда от них не будет". Вы хотите, чтобы такие учителя преподавали вашим детям? Я не хочу.

Председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская в интервью изданию Baza назвала стихи Введенского "странными" – по ее мнению, в них считывается "суицидальный" подтекст, потому что в стихотворении не раз употребляется слово "смерть".

Александр Черных

Безотносительно всей истории, меня в этом монологе питерской чиновницы зацепила причина её возмущения: учительница должна была провести урок на тему войны, а вместо этого читала детям "странное" стихотворение, где «не один раз употребляется слово “смерть”».

Интересно, а как же надо было рассказывать школьникам про войну, не упоминая смерть?

Интересно, а как же надо было рассказывать школьникам про войну, не упоминая смерть? А вот так: "Рассмотреть и обсудить с детьми героические подвиги".

Героические подвиги и никакой смерти, вот что такое война.

Со сталинистами схватились консерваторы.

Егор Холмогоров

Поскольку сейчас начнется всевозможное забалтывание и мутки-крутки по поводу петербургского дела о Хармсе, важно четко установить факты.

Не имеет никакого значения каких политических и общественных взглядов Сапрыкина.

Не имеет никакого значения школьная программа и директорский авторитет.

Не имеет никакого значения место Хармса и Введенского в русской литературе.

Не имеет никакого значения, говорил Хармс то, что энкаведисты понаписали про него в протоколах, или не говорил.

В России должен существовать запрет на апологетику коммунистического террора

Имеет значение только одно – было ли заявлено директором, что Хармс и Введенский – справедливо осужденные враги народа.

Для понятного сравнения – если самый лучший директор самой лучшей немецкой школы заявит самому худшему учителю трансгендеру и леваку, что Януш Корчак и Эдит Штайн справедливо придушили, потому что они "ж-д"-ы, он должен быть изолирован как бешенная собака (даже если мы относимся к специфическому культивированию Холокоста критически), просто потому, что это личинка ужасных и кровавых вещей.

В России должен существовать еще гораздо более строгий запрет на любую апологетику коммунистического и, как частного случая, сталинского террора.. Тут должно быть поле абсолютного консенсуса. Иначе личинки Сталина съедят нас с вами еще живыми и трепыхающимися.

Наконец, подоспели комментаторы, которые борются не с Хармсом, Введенским или Сталиным, а с Серафимой Сапрыкиной и ее комментаторами, чересчур резко критикующими директрису школы.

Алексей Нарышкин

...мгновенные звериные реакции комментаторов под ее постом вызывают отвращение и сожаление.

Екатерина Винокурова

Хочу полностью согласиться с Алексеем Нарышкиным, что комментаторы изначального поста, как бы это так сказать помягче, немного утратили человеческий облик.

Угрозы, пожелания смерти, мат, ну и мантра про то, что людям в 80 лет пора ползти на кладбище – это совершенно чудовищно обесценивает саму ситуацию изначально.

Мы – бывшие дети. Нынешние взрослые. А еще мы сами - будущие старики. Что касается "поганых совков", у меня вот в 90-е были как раз советские учителя старой закалки(которой справиться со мной не хватало), и они были замечательные.

Гражданское общество начинается со способности уважать другого, не такого, как ты. Любителя Хармса и любителя Твардовского, патриота и либерала, ребенка и старика.

Пожеланиями смерти свободы не добьешься.

Скандал докатился и до Кремля, причем в рекордные сроки: уже на следующий день после публикации поста Серафимы Сапрыкиной Дмитрий Песков заявил, что в истории уволенной учительницы "нужно разбираться", а министр просвещения Сергей Кравцов призвал восстановить Сапрыкину в правах.

Татьяна Алешичева

Ничоси. Фээсбук, по-видимому, еще рано сбрасывать со счетов: пост уволенной из-за ОБЭРИУтов учительницы, опубликованный вчера вечером, завирусился в ночь с воскресенья на понедельник, и утром его уже прокомментировал Песков. Меньше суток прошло. Что там случилось, легко гуглится, меня на самом деле интересует не существо вопроса, извините, а именно молниеносность произошедшего: посредством соцсети постучали со дна и были услышаны где-то там в рубке за какое-то рекордное время. Пиши колонку, политолог.

Свидетели и Егоры

В "Вечернем Урганте" обсуждали учительницу, уволенную за Хармса и Введенского.

"А вы знаете, что У?

А вы знаете, что ЧИ?

А вы знаете, что ТЕЛЬ?

Что учительница Хармса

Вдруг поэтом назвала?

Ну! Ну! Ну! Ну!

Врешь! Врешь! Врешь! Врешь!

Ну фашистом,

ну ещё туда-сюда!

Но поэтом знаменитым – это просто ерунда!"

Получилось круто, по-моему.

Сразу видно стало, что действительно является российской скрепой – русская литература

Да и вообще новость мигом стала вестью федерального масштаба. Пост в фейсбуке разлетелся мгновенно, утром его уже комментировал Дмитрий Песков, в соцсетях прошёл флешмоб со стихами Введенского и Хармса. И даже пара-тройка неосталинистов, которые от исторических сталинистов отличаются разительно, кстати, – выглядели совершенно по-идиотски, как и оправдания от школы, где работала Серафима Сапрыкина. Сразу видно стало, что действительно является российской скрепой – русская литература: в интернете поднялось такое громогласное "Не смеееееть!", что прижухли все.

И тем не менее пост Сапрыкиной городские власти сочли нужным опровергнуть. "Городские чиновники провели проверку и пришли к выводу: историю про "пособников фашистов" педагог выдумала, а ученикам на занятии "гнала депрессняк", – пишет провластное издание "Ротонда", цитируя вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирину Потехину. "Темы "врагов народа" ни в каких школьных обсуждениях не было. У нас этой темы в петербургских школах в принципе нет давным-давно. Но именно она стала главной новостью в публичном поле", – утверждает Потехина в интервью.

По мнению Потехиной, настоящей причиной увольнения Сапрыкиной стало ее нежелание следовать учебным планам. "У Серафимы когнитивный диссонанс: ей нравится работать с детьми, заниматься творчеством, но не нравится жить по учебным планам и федеральным государственным образовательным стандартам", – подытоживает чиновница.

"Когнитивные диссонансы" у школьных учителей в последнее время возникают все чаще, констатируют комментаторы.

Платон Беседин

То директора самодурствуют, то родители пишут кляузы. Что, у нас мало уволенных не пойми за что? Сколько этих историй было из серии "учительница сфотографировалась в купальнике"?

250 тысяч человек – такова нехватка учителей в России

Повторю главный вопрос: у нас там очередь из учителей стоит, мечтающих поработать, да? Да нет, 250 тысяч человек – такова нехватка учителей в России. А тех, кто есть, мучают бюрократией, да и зарплаты не ахти. Добавьте сюда, хм, не всегда адекватных детей и родителей. Хотим "кулю в лоб" под названием "образование – услуга"? Кому на пользу идут все эти скандалы?

Авторитет учителя для будущего так же важен, как и его адекватное материальное положение. Когда же ученик смотрит на учителя с издёвкой, потому что тот не cool, когда бумажки важнее людей, когда учителя показывают с негативной стороны в прайм-тайм – жди беды. И вернуть статус учителя – разными методами – это, как по мне, важнейшая задача. Но то как по мне; а что думают власть имущие?