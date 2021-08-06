"Талибан" впервые за много лет захватил столицу афганского региона

Боевики радикального движения "Талибан", внесённого в России в список запрещённых террористических организаций, захватили первую за много лет столицу провинции: Зарандж. Взятие города на юго-западе страны может стать важной символической победой для движения, до этого удерживавшего под контролем в основном слабонаселённые районы.

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Потерю города с населением в 160 тысяч в пятницу признали власти Афганистана, передаёт газета The New York Times. Сообщается, что войска "Талибана" почти не встретили сопротивления. Перед штурмом местным чиновникам и официальным лицам разрешили вместе с семьями перейти расположенную рядом с городом границу с Ираном.

Зарандж — столица самой слабонаселённой провинции Афганистана, Нимроза. Незадолго до взятия города оборонявшие его правительственные войска отошли для защиты Лашкаргаха — столицы соседней провинции Гильменд. В осаде находится так же ещё одна региональная столица — третий в стране по величине город Герат.

Успех "Талибана" отмечен вскоре после объявления о полном выводе американских войск из Афганистана. В июле агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что американская разведка, оценивая боеспособность сил обороны страны, допускает падение власти в течение полугода.

По оценке американских спецслужб, столица страны Кабул может пасть в диапазоне от трёх месяцев до года после вывода американских военных, передавала ранее газета Wall Street Journal. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода армии 11 сентября - 20-ю годовщину крупнейших терактов в Соединённых Штатах, после которых американские военные начали операцию в Афганистане.