Талибы объявили о победе над силами оппозиции в Панджшере

Движение "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено) объявило о победе над силами сопротивления в Паджшерском ущелье. Исламисты утверждают, что полностью контролируют регион.

Панджшер оставался последней территорией в Афганистане вне контроля талибов, недавно вернувшихся к власти в стране.

Оппозиция в Панджере отвергает утверждения, что талибы нанесли ей окончательное поражение. Но получить независимое подтверждение какой-либо информации оттуда пока сложно. Бойцы радикального исламистского движения отрезали телефонную связь, интернет и линии электропередачи.

Большая часть территории Афганистана перешла в руки талибов три недели назад. 15 августа они заняли столицу страны Кабул. Это привело к развалу правительства, которое поддерживали западные союзники.

Ожидается, что со дня на день талибы могут объявить о новом правительстве. В Пандшерской долине, расположенной в ста километрах к северо-востоку от Кабула, всё это время шли тяжёлые бои. Вызов "Талибану" там бросили противники исламистского движения, объединившиеся в Национальный фронт сопротивления Афганистана.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил 6 сентября, что Панджер сейчас полностью под контролем новых властей. "С этой победой удалось вытащить страну из трясины войны", - подчеркнул Муджахид. Но представитель сил сопротивления Майсам Назари его слова отверг. Он рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что Национальный фронт по-прежнему в Панджшере на всех стратегических позициях и продолжает борьбу.

На некоторых снимках в соцсетях бойцы "Талибана" видны стоящими напротив резиденции губернатора провинции Панджшер в Базараке.

5 сентября лидер Национального фронта сопротивления Ахмад Масуд заявил о поддержке плана исламских богословов, выступивших за переговоры по Панджшеру с целью прекращения боевых действий. Масуд одновременно призвал руководство "Талибана" завершить все операции в регионе.