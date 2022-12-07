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Талибы провели первую после прихода к власти публичную казнь

Иллюстративное фото

В Афганистане состоялась первая с момента прихода к власти "Талибана" публичная казнь. Был казнён мужчина, осуждённый за разбой и убийство пятилетней давности. Казнь состоялась в провинции Герат в присутствии заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, нескольких министров и сотен зрителей. Палачом выступил отец жертвы, лично расстрелявший убийцу.

В ноябре верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления.

По заявлению Верховного суда Афганистана, в ноябре были публично высечены 19 человек, признанных виновными в различных преступлениях, в их числе девять женщин. Управление ООН по правам человека резко осудило такой вид наказания и призвало немедленно прекратить публичные порки.

Несмотря на то, что после возвращения к власти в августе прошлого года "Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры. С момента прихода "Талибана" к власти в Афганистане в прошлом году в СМИ и социальных сетях появлялись кадры публичных наказаний правонарушителей – их избивали палками. Полиция "Талибана" также выставляет на публичное обозрение тела преступников, которые, как заявляется, погибли при задержании.

Правительство талибов подвергает репрессиям афганцев, ранее работавших на дислоцированные в стране военные части НАТО и международные организации или сотрудничавших с ними, например, в качестве водителей или внештатных переводчиков. Также в Афганистане резко ограничены права женщин на образование, работу, общественную деятельность и свободное перемещение.

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