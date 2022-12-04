В Иране четырёх человек казнили за связи с израильской разведкой

В Иране в воскресенье были казнены четыре человека, которых признали виновными в сотрудничестве с израильской разведслужбой "Мосад". Об этом сообщило, в частности, местное информагентство Fars.

Власти Исламской республики на протяжении долгого времени обвиняют Израиль в тайных операциях на своей территории. Не так давно Тегеран обвинил израильские и западные спецслужбы в заговоре с целью развязывания гражданской войны в Иране, который сейчас охвачен одними из самых крупных антиправительственных выступлений со времён Исламской революции 1979 года.

В среду на этой неделе информагентство "Мехр" передало, что в Иране четверо арестованных приговорены к смертной казни "за сотрудничество с разведслужбами сионистского режима и похищения". Трое других получили тюремные сроки от пяти до 10 лет по обвинениям, включающим действия против нацбезопасности, похищения и незаконное хранение оружия. При этом иранские власти не представили никаких доказательств ни одного из предполагаемых преступлений, отмечает Associated Press.

Иран не признаёт еврейской государство и поддерживает антиизраильские вооружённые группы по всему региону, такие как радикальная палестинская группировка ХАМАС и ливанская "Хезболла".