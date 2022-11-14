В Афганистане вводится верховенство законов шариата

Верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления. Несмотря на то, что после возвращения к власти в августе прошлого года "Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры.

Ахундзада призвал судей обращать особое внимание на преступления, относящиеся по исламскому закону к категории "худуд", наказания за которые строго определены и не могут смягчастья. Это кражи, разбой, прелюбодеяние или ложное обвинение в нём, употребление алкоголя и вероотступничество. Как опасаются правозащитники, к "вероотступничеству" может быть отнесена любая гражданская активность, идущая вразрез с мнением правительства.

С момента прихода "Талибана" к власти в Афганистане в прошлом году в СМИ и социальных сетях появлялись кадры публичных наказаний правонарушителей - их избивали палками. Полиция "Талибана" также выставляет на публичное обозрение тела преступников, которые, как заявляется, погибли при задержании.

Правительство талибов подвергает репрессиям афганцев, ранее работавших на дислоцированные в стране военные части НАТО и международные организации или сотрудничавших с ними, например, в качестве водителей или внештатных переводчиков. Также в Афганистане резко ограничены права женщин на образование, работу, общественную деятельность и свободное перемещение.