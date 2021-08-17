Талибы разрешили женщинам работать на ТВ и в правительстве

Движение "Талибан" (признано в России террористической организацией, его деятельность запрещена) разрешило женщинам вести телепередачи и участвовать в будущем правительстве Афганистана. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой талибов.

Телеканал TOLOnews сообщил, что 17 августа возобновил трансляцию с ведущими-женщинами. Днём ранее редакция телеканала была захвачена талибами.

15 августа радикальное движение "Талибан" захватило Кабул. Правозащитники опасаются, что после прихода талибов к власти права афганских женщин будут серьёзно ограничены. Так было во время предыдущего правления "Талибана" в 1996–2001 годах. Тогда девочки не могли учиться, а женщины – работать, перемещаться без сопровождения мужчин, показывать лицо на публике, использовать макияж.

Сейчас талибы заявляют, что женщины смогут учиться и работать, а также самостоятельно перемещаться. При этом обязательным будет ношение бурки – мусульманской одежды, закрывающей лицо.

ООН сообщала об убийствах женщин, правозащитников и журналистов в районах, захваченных "Талибаном" во время августовского наступления.