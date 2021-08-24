Талибы создадут совет для управления Афганистаном

Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) сформирует совет из 12 человек, который будет управлять Афганистаном. Об этом сообщает Foreign Policy.

По данным источников издания, в совет войдут лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии, сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб, а также член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль Аль-Рахман Хаккани. Также издание сообщает, что талибы хотели бы включить в совет сына знаменитого афганского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда - Ахмада Масуда, возглавившего силы сопротивления талибам в провинции Панджшер.

По словам источников, "Талибан" не планирует восстанавливать в Афганистане пост президента или иного единоличного лидера, но при этом готов предложить министерские посты некоторым членам предыдущего правительства. Так талибы планируют сформировать администрацию, приемлемую для международного сообщества, отметили собеседники издания.

15 августа после взятия Кабула без боя "Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Ахмад Масуд и бывший вице-президент страны Амрулла Салех объявили о формировании сопротивления в провинции Панджшер – одной из последних , остающихся не под контролем талибов. "Талибан" заявил, что его силы окружили подразделения Фронта национального сопротивления Афганистана и готовятся к штурму. Ранее Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов сдать Панджшер, но заявил, что готов к переговорам и компромиссу, чтобы избежать противостояния. Он призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием представителей "Талибана".