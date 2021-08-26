Недалеко от аэропорта Кабула произошёл взрыв

Недалеко от международного аэропорта Кабула в четверг произошёл взрыв, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Информацию подтверждает и предстатель Пентагона Джон Кирби.

Точной информации о пострадавших на данный момент нет. По данным телеканала ABC, есть раненые среди афганцев. Fox News сообщает, что взрыв осуществил террорист смертник. По информации канала, трое американских военных получили ранения.

На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.

В середине августа контроль над Афганистаном установило запрещённое в России движение "Талибан". С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из страны около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов. Россия присоединилась к эвакуационным рейсам 25 августа.

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