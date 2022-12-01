Талибы запретили вещание Радио Свобода и "Голоса Америки" 

Правительство талибов запретило вещание на территории Афганистана радиостанций Радио Свобода ("Азади") и "Голос Америки". Глава государственной службы надзора за теле- и радиовещанием Абдул Хака Хамада заявил, что запрет введён якобы из-за "несоблюдения журналистских принципов и односторонних передач".
Радиостанция "Голос Америки" начала вещание на территории нескольких афганских провинций в октябре 1980 года. Радио Азади официально начало вещание в Афганистане в 2002 году.
По данным организации "Репортеры без границ", после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" были закрыты 291 средств массовой информации из 547, зарегистрированных на тот момент в стране. Кроме того, талибы ввели ряд ограничений для СМИ и журналистов - в частности, они обязали женщин-ведущих закрывать лицо во время эфира.
- В августе 2020 года радикальное движение "Талибан" без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Страна фактически полностью оказалась под контролем талибов.
- Согласно докладу ООН, после прихода к власти и вывода из Афганистана иностранных войск боевики "Талибана" убили десятки бывших афганских чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международным военным контингентом. Кроме того, движение "Талибан" обязало женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике за паранджой. В ноябре Верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления.
- Запад не признаёт власть радикального движения. Российские власти, не признавая её официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве. При этом официально "Талибан" входит в федеральный список организаций, объявленных в России террористическими.
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