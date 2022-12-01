Талибы запретили вещание Радио Свобода и "Голоса Америки" 

Правительство талибов запретило вещание на территории Афганистана радиостанций Радио Свобода ("Азади") и "Голос Америки". Глава государственной службы надзора за теле- и радиовещанием Абдул Хака Хамада заявил, что запрет введён якобы из-за "несоблюдения журналистских принципов и односторонних передач".

Радиостанция "Голос Америки" начала вещание на территории нескольких афганских провинций в октябре 1980 года. Радио Азади официально начало вещание в Афганистане в 2002 году.

По данным организации "Репортеры без границ", после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" были закрыты 291 средств массовой информации из 547, зарегистрированных на тот момент в стране. Кроме того, талибы ввели ряд ограничений для СМИ и журналистов - в частности, они обязали женщин-ведущих закрывать лицо во время эфира.