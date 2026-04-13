"Танкерная война". Кризисы в Ормузском проливе вчера и сегодня

Президент США объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам Дональда Трампа военно-морские силы США "начнут блокировать все без исключения суда", пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него.

Центральное командование США вечером в воскресенье сообщило, что блокада будет распространяться на все порты Ирана и начнёт действовать 13 апреля утром по вашингтонскому времени (18.00 мск).

Трамп также поручил флоту выявлять и задерживать в международных водах суда, которые платили Ирану пошлину за проход через пролив.

"Те, кто платит незаконную пошлину, не получат безопасного прохода в открытом море", – отметил он.

По данным СМИ, в последние недели Иран взимал с некоторых судов до миллиона долларов за проход через пролив. Такие условия, как утверждается, приняли около 250 судов, в основном связанных с Ираном и теневым флотом.

Президент добавил, что США начнут разминирование Ормузского пролива и будут жёстко реагировать на любые атаки.

Ормузский пролив не впервые становится центром острого кризиса, оказывающего влияние на морские перевозки и мировой топливный рынок. Нечто подобное уже происходило там в 1980-е годы.

"Воспоминания возвращаются"

Арильд Сивертсен – один из многих бывших моряков, у которых в связи с нынешним кризисом в Ормузском проливе вновь всплывают травматические воспоминания.

"Во время этой войны у многих из нас снова обострилось [посттравматическое стрессовое расстройство], – рассказал он Радио Свобода из своего дома в Норвегии. – Морякам, которые были там в 1980-х, приходится нелегко, потому что все воспоминания возвращаются".

Сивертсен был капитаном судов, проходивших через Ормузский пролив в разгар "танкерной войны" – конфликта 1981–1988 годов, который напоминает сегодняшний кризис в Персидском заливе.

"Танкерная война" стала побочным проявлением ирано-иракской войны, начавшейся в 1980 году с вторжения Ирака в Иран. Конфликт вскоре перекинулся на воды Персидского залива, когда Ирак, а затем и Иран, стали наносить удары по нефтяным объектам и судам противника.

К середине 1980-х годов Ирак, используя поставленные Францией истребители и противокорабельные ракеты, наносил удары по нейтральным судам, перевозившим иранскую нефть, в то время как Иран использовал военно-морские фрегаты и катера для атак на танкеры третьих стран, заходящие в порты Кувейта и Саудовской Аравии. Обе эти страны поддерживали Ирак. В ходе морского конфликта были атакованы сотни судов, и более 100 моряков торгового флота погибли.

Несмотря на риски, моряков убеждали служить на танкерах, проходящих через Персидский залив, отчасти благодаря надбавке за работу в опасных условиях, которая в некоторых случаях удваивала их зарплату за каждый день, проведенный в опасных водах. Сивертсен сказал, что старшие члены экипажа также чувствовали обязанность поддерживать поставки энергоресурсов через этот жизненно важный водный путь.

Мы хотели выполнить свой долг

"Мы хотели выполнить свой долг, потому что судовладельцы сказали нам, что мы должны держать Ормузский пролив открытым и доставлять энергоресурсы, иначе экономика всего мира рухнет", – говорит он.

"Никаких огней, никаких фонарей"

Олав Миклебуст в 1980-е годы работал инженером на судах, курсировавших по Персидскому заливу, и пережил два нападения иракской авиации. Во время одного из таких ударов у побережья Дубая противокорабельная ракета едва не поразила его судно, но затем врезалась в соседнее, в результате чего в машинном отделении там погибли несколько человек. Сегодня Миклебуст по-прежнему работает менеджером нефтяного танкера.

Этот ветеран отрасли рассказал, что те же тактики, которые суда использовали в 1980-х годах, чтобы избежать обнаружения, вероятно, применяются его коллегами, которые прошли через Ормузский пролив в последние дни.

Танкеры в Персидском заливе в 1980-х годах двигались в основном под покровом темноты, говорит он. "Никаких огней, никаких фонарей, а все иллюминаторы кают экипажа были заклеены. Мы почти не использовали радар, только включали и выключали его, потому что это может дать сигнал на берег. Так что именно это они и будут делать [сегодня], и тогда проскользнут".

Кроме того, по словам Миклебуста, суда могут отключать транспондеры, используемые для предотвращения столкновений, поскольку такие устройства также передают координаты судов на сайты морского слежения.

Сивертсен, написавший книгу о "танкерной войне", до сих пор с волнением вспоминает о решении, которое он принял в августе 1987 года, когда, будучи капитаном танкера, приближался к Ормузскому проливу.

Плывя ночью по Персидскому заливу, судно Сивертсена с погашенными огнями двигалось в режиме радиомолчания, поскольку он пытался незаметно проскользнуть на своем танкере с аммиаком через Ормузский пролив. Внезапная вспышка света на море неподалеку указала на то, что другое судно, пытавшееся совершить тот же переход, подверглось атаке со стороны роя иранских катеров.

Капитан был в отчаянии

"Мы видели ракеты и слышали это по УКВ [радио]. Капитан был в отчаянии", – вспоминает Сивертсен. Когда по радио поступил отчаянный сигнал SOS, по его словам, он "был в конфликте с самим собой". Поворачивать, чтобы предложить помощь, было бы почти самоубийством, однако норвежец мог передать сигнал о помощи по радио – моряки называют это ретрансляцией SOS.

"Но я знал, что если я передам сигнал, атакующие иранские суда узнают, что поблизости находится еще один танкер", – вспоминает Сивертсен. Он принял решение промолчать. "Я должен был думать о 24 других людях на борту нашего судна и просто продолжать путь в темноте, не отвечая на вызов".

В сопровождении военных

После того как в 1980-е годы Ирак и Иран атаковали сотни судов, США направили военные корабли для сопровождения танкеров через Персидский залив. Однако это вмешательство имело трагические последствия. В мае 1987 года корабль ВМС США "Старк" был поражён двумя ракетами, выпущенными с иракского истребителя. Позже в Багдаде заявили, что пилот принял военный корабль за танкер. В результате инцидента погибли 37 американских моряков.

Год спустя произошла другая трагедия. После того как для американских кораблей, сопровождавших танкеры в Персидском заливе, были введены новые правила ведения боевых действий, корабль ВМС США "Венсен" принял иранский пассажирский авиалайнер за приближающийся военный самолет. Предупредив самолет о необходимости изменить курс, "Венсен" выпустил две ракеты, которые сбили лайнер. Все 290 человек на борту погибли.

Ирано-иракская война закончилась в августе 1988 года, и через месяц военные корабли США прекратили операцию по сопровождению танкеров через Персидский залив.

Ситуацию невозможно полностью контролировать

Ветераны "танкерной войны" 1980-х годов заявляют сегодня, что Ормузский пролив может быть вновь открыт силой ВМС США. Однако Арильд Сивертсен считает, что такой шаг "только усугубит [нынешний конфликт] ".

Олаф Миклебуст указывает на инцидент, произошедший в июле 1987 года, когда танкер, находившийся под эскортом военных кораблей США, наткнулся на морскую мину, как доказательство того, что "даже при наличии одного из самых сильных в мире флотов ситуацию невозможно полностью контролировать".