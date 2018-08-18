Больше не изгой? Как встречали Путина в Австрии и Германии

Владимир Путин не был в Берлине с октября 2016 года, а до того не посещал Германию более двух лет. Таким образом, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины это его второй визит в столицу Германии. Раньше он бывал здесь значительно чаще. А встреча с Меркель в Германии один на один – первая за несколько лет. У загородной правительственной резиденции, в замке Мезенбург, в парке которого Меркель прогуливалась с Дмитрием Медведевым и верила тогда, что он пойдет на второй срок (разочарование ее после "рокировки" было велико), российского лидера встречали три группы демонстрантов: 150 сирийцев, живущих в Берлине и протестующих против действий России в их стране, примерно столько же "запутинцев" и несколько десятков членов возглавляемого Игорем Эйдманом Форума русскоязычных европейцев, недовольных внешней и внутренней политикой России и требующих освобождения Олега Сенцова. На сайте Форума был опубликован призыв Игоря Эйдмана: "Дорогие берлинцы и жители близлежащих городов, к нам приехал, к нам приехал... Володя Путин "дорогой" (дорого обходится его правление, в гекатомбы жертв). Давайте встретим международного преступника так, как он того заслуживает". Меркель прилетела на вертолете. Путин на автомобиле проехал мимо демонстрантов. Как сообщил Игорь Эйдман, его группе удалось прокричать несколько лозунгов, в частности, "Путин – убийца!".

Приглашение Путина вредит роли Австрии как нейтрального посредника в вопросах конфликта России и Украины

Перед визитом в Германию Путин побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии, 53-летней Карин Кнайсль, и привeз ей музыкальный подарок – выступление Кубанского казачьего хора. Кнайсль вышла за своего многолетнего партнера, 54-летнего бизнес-аналитика и предпринимателя Вольфганга Мейлингера. Остается загадкой, почему Путин принял частное приглашение малоизвестного политика – сегодня как раз 8 месяцев политической карьеры Кнайсль. Обе стороны сначала подчеркивали, что визит Путина на свадьбу частный, но позднее назвали его рабочим. Тем не менее шум в Австрии большой. Много пишут о затратах на обеспечение безопасности российского президента, и что эти немалые расходы будут погашены из госбюджета. Оппозиция даже потребовала отставки Карин Кнайсль. Некоторые комментаторы отметили, что приглашение Путина вредит роли Австрии как нейтрального посредника в вопросах конфликта России и Украины. Немецкая газета "Бильд" заметила: "Последний раз русский царь был на свадебной церемонии в австрийском императорском дворе в 1913 году".

Многие комментаторы пишут об Австрии как о троянском коне Путина в Европе. То, что Путин поддерживает политиков, дестабилизирующих Евросоюз, ни для кого не секрет. В связи с этим интересно отметить способности Карин Кнайсль провоцировать. В своей книге о Ближнем Востоке она указала на общность идеологии сионизма Теодора Герцля с идеологией крови и почвы, которая была стержнем национал-социалистической расовой политики. В 2015 году во время европейского кризиса в связи с волной беженцев Кнайсль назвала действия Меркель "грубой халатностью", а ее договор с Эрдоганом – "ахинеей". В июле 2016-го, критикуя председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, Кнайсль назвала его "циником у власти и брюссельским цезарем, высокомерным и нахальным политиком, готовым нарушать договоренности, если ему это покажется выгодным". Про папу римского Франциска она говорила, что "некоторые его проповеди позволяют сделать выводы о его опасной наивности и об игнорировании им реальности" (это было ответом на сравнение папой римским лагеря для беженцев в Греции с концлагерем).

Путин пытается рассорить членов Евросоюза и дестабилизировать европейские демократии

После австрийской свадьбы Путин приехал к Меркель. Одна из его забот – грозящие России новые санкции США при наличии действующих европейских. Но Германия – не Австрия. Даже лидер находящихся в оппозиции немецких либералов Кристиан Линднер, хотя и требовал от Меркель перемены политики и возвращения России в "Восьмерку", но и он заканчивал обращение фразой: "В настоящее время Путин пытается рассорить членов Евросоюза и дестабилизировать европейские демократии, более того, пытается торпедировать международный порядок. Этого мы ему позволить не можем. Так что диалогу – да, но никакого прекращения санкций". Серьезные перемены в политике ФРГ по отношению к России возможны разве что при приходе к власти партии "Альтернатива для Германии"… Но это в ближайшее время исключено.

Политолог Иссио Эрлих так прокомментировал шансы Путина чего-то добиться от Меркель:

"Условия с точки зрения самого Путина вряд ли могли бы быть лучше. Налицо явная слабость НАТО и уменьшение российских страхов перед этой организацией. Ведь Дональд Трамп то и дело заявляет о своем недовольстве партнерами США по НАТО. А партнеры по НАТО без участия сил США вообще мало на что способны. Да и противоречивые заявления и действия Трампа также ослабляют позиции США, самого крупного внешнеполитического противовеса России. Президент не доверяет собственным спецслужбам, а влияние на него экспертов и дипломатов уменьшается. Все это дает возможность Путину видеть себя на встрече с Меркель противовесом Трампу. Пресс-атташе канцлера ФРГ заявил накануне встречи: "Россия является политическим игроком, без которого многие внешнеполитические проблемы в мире разрешить невозможно". Под этими проблемами подразумеваются следующие:

Сирия. Путин добился того, что его политический союзник в регионе Башар Асад снова контролирует большую часть территории страны. Украина. Крым остается аннексированным Россией, а Украина – раздробленной. Иран. Европа нуждается в России, чтобы сохранять жизнеспособным договор по ядерной энергетике после выхода из него США и несмотря на этот выход.

У Путина и Меркель вдруг появилось нечто общее: проблемы с американским президентом

К тому же Путин постепенно перестает восприниматься как изгой в международной дипломатии. О партнерстве еще долгое время нельзя будет говорить, но уже есть немало признаков того, что правительство ФРГ ищет пути улучшения отношений. Четыре года спустя после аннексии Крыма Меркель и Путин встречаются друг с другом второй раз за последние три месяца, а теперь и вовсе за закрытыми дверями. У Путина и Меркель вдруг появилось нечто общее: проблемы с американским президентом. Кроме того, оба лидера хотят успеха газопровода "Северный поток – 2". Германия, однако, настаивает на том, чтобы Украина не была исключена из системы доставки газа в Европу. Возможно, такое обещание Меркель от Путина удастся получить". Председатель Немецко-российского Форума Матиас Плацек говорил в интервью каналу ZDF о новой деловой предметности отношений между двумя странами.

Газета Die Zeit публикует под заголовком "Без сдержанности в Сирии никакого улучшения отношений" комментарий Кеннета Рота, исполнительного директора Human Rights Watch:

"Настал момент, когда Меркель обязана дать понять Путину, что стремление России к лучшим отношениям с Европой не приведет к результату, если Россия не прекратит участвовать в жестоких репрессивных действиях правительства Асада. И судьба скопившихся в провинции Идлиб оппозиционеров и мирного населения зависит от того, насколько ясно удастся Меркель донести эту позицию до Путина".

Тема сирийских беженцев очень важна для Германии и для ее отношений с Турцией. Поэтому не исключено, что Путину удастся договориться об участии Германии в восстановлении Сирии, несмотря на то что ФРГ не считает Башара Асада легитимным партнером для переговоров по этой теме.

Заговорит ли Меркель с Путиным об Олеге Сенцове Пресс-конференция после встречи не предусмотрена, и о результатах переговоров мы узнаем не сразу и по конкретным политическим шагам сторон.