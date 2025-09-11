ТАСС: Бывший курский губернатор Смирнов признался во взятках

Арестованный бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов в рамках заключённой им сделки со следствием признался в получении взяток на сумму 30 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Утверждается, что взятки чиновник получал от бизнесменов по контрактам, связанным с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Согласно признательным показаниям экс-губернатора, его также арестованный бывший заместитель Алексей Дедов "также брал взятки".

Накануне стало известно о возбуждении против Смирнова и Дедова, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, нового уголовного дела - по статье о получении взяток. Дело, по всей видимости, основано на признательных показаниях бывшего губернатора.

Как пишет ТАСС, оба обвиняемых "активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях". Всего в деле уже 11 обвиняемых.

Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов были задержаны в апреле 2025 года. По данным следствия, они похитили более одного миллиарда рублей, выделенных из государственного бюджета на строительство фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной. В августе 2024 года, когда Смирнов руководил областью, ВСУ осуществили прорыв на её территорию, где более полугода удерживали десятки населённых пунктов.

В конце августа Смирнов, руководивший Курским регионом с мая по декабрь 2024 года, признал вину в мошенничестве в особо крупном размере и заключил сделку со следствием. В рамках сделки ему предоставлена государственная защита.