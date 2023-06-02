"Вёрстка": Татарстан будет восстанавливать захваченный Бахмут

Захваченный российскими войсками украинский город Бахмут, после того, как в нём пройдёт разминирование, будет восстановлен за счёт стредств Татарстана. О том, что руководство региона изъявило такое желание, сообщает издание "Вёрстка" со ссылкой на источники близкие к Кремлю.

Татарстан является одним из богатейших регионов России. Однако, до этого он не принимал заметного участия в восстановлении оккупированных городов на территории Украины. Регион брал "шефство" над Лисичанском и Рубежным, которые не пострадали сильно во время боёв летом 2022 года.

По данным источников "Вёрстки", в Кремле считают, что такой богатый регион как Татарстан недостаточно принимает участия в восстановлении оккупированных украинских городов. Собеседники издания заявляют, что Бахмут будет одним из самых пострадавших из захваченных городов, а такие населённые пункты отдают под шефство "экономически и административно сильным регионам".

Ещё один источник "Вёрстки" пояснил, что Татарстан вызвался помогать в восстановлении Бахмута для того, чтобы получить дополнительные аргументы в общении с Москвой. Утверждается, что между Казанью и федеральными властями сейчас "не самые простые отношения". Это связано в том числе с непродлением договора о разграничении полномочий между республикой и федеральным центром и переименованием поста президента Татарстана в раиса.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские регионы начали брать захваченные украинские города под "шефство". Так Москва взяла на себя восстановление и помощь крупным региональным центрам Луганску и Донецку. Также сообщалось, что Кремль советовал губернаторам, ожидающим переизбрания на свой пост, съездить на оккупированные территории Украины.

В конце мая Россия объявила об окончательном захвате Бахмута – города, бои за который продолжались более 220 дней. Видео, публикуемые в последние дни российскими СМИ и телеграм-каналами, свидетельствуют о том, что российские подразделения по крайней мере на некоторых участках дошли до западных границ города. Украина заявляет, что её подразделения по-прежнему контролируют ряд объектов в городе.

В боях активное участие принимали подразделения так называемой ЧВК "Вагнер", понесшие тяжёлые потери. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, с начала вторжения его формирование потеряло 20 тысяч наёмников, половина из которых – заключённые. Всего из колоний, по утверждению бизнесмена, завербовали 50 тысяч человек.

Больше новостей Радио Свобода: