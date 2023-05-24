Пригожин навал провалом "демилитаризацию" Украины

Кремль вместо заявленной в феврале 2022 года цели демилитаризации Украины добился противоположного эффекта, и украинская армия стала одной из самых сильных в мире. Об этом основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в интервью российскому политконсультанту Константину Долгову. Пригожин сообщил о больших потерях ЧВК и резко раскритиковал российскую украинскую политику.

По словам основателя ЧВК, действия российской армии привели не к тем результатам, на которые рассчитывал Кремль. Так, объявленная Кремлём "денацификация" (борьба с "нацистским режимом", которым Кремль называет правительство Владимира Зеленского) сделала из украинцев нацию, "которая известна всем во всем мире".

Говоря о "демилитаризации", Пригожин назвал украинскую армию сильнейшей в мире – после ЧВК "Вагнер". "У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах, на советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно", – сказал бизнесмен.

Пригожин также отметил, что в усилении боевого потенциала Украины сыграли роль неграмотные действия России. Также бизнесмен предположил, что "все может закончиться как в 1917 году [гражданской войной — прим. РС]", и что могут восстать сначала российские солдаты, а затем их близкие.

России, по мнению бизнесмена, нужно военное положение, новые волны мобилизации и прожить определенное количество лет "в образе Северной Кореи".

Комментируя участие ЧВК "Вагнер" в войне против Украины, Пригожин сказал, что с начала вторжения его формирование потеряло 20 тысяч наёмников, половина из которых – заключённые. Всего из колоний, по словам бизнесмена, завербовали 50 тысяч человек.

По данным американского центра стратегических и международных исследований, на конец февраля Россия потеряла не менее 60 тысяч человек убитыми, включая наёмников. Совет нацбезопасности США оценивал потери ЧВК "Вагнер" с начала войны до середины февраля этого года в 30 тысяч человек убитыми и ранеными.

О том, что Пригожин в одном из личных разговоров с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал российскую армию, в октябре прошлого года со ссылкой на источники сообщило издание The Washington Post. Основатель ЧВК эти сообщения отверг.

Позднее на фоне боёв за Бахмут, в которых участвовали наёмники ЧВК, Пригожин неоднократно публиковал видеоролики с резкой критикой министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное вооруженное формирование. Наемники ЧВК, среди которых – заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке.

Бойцов ЧВК обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признает. В ряде стран ЧВК "Вагнер" признана преступной и террористической организацией.

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