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Татуировщице, "оскорбившей верующих", запретили выезд

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Суд в Санкт-Петербург отпустил под подписку о невыезде мастера татуировки Дарью Кричкер, накануне задержанную в аэропорту Пулково. Против неё возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств. В своём телеграм-канале Кричкер публиковала фото татуировок. На некоторых из них религиозные символы — изображения креста и православных храмов — соседствовали с изображениями котят. На других работах также присутствует христианская символика.

На публикации обратило внимание православное движение "Сорок сороков". Оно сочло татуировки кощунственными и обратилось в Следственной комитет с требованием задержать Кричкер.

Кроме того, "Сорок сороков" пожаловались на похожие татуировки, сделанные Ниной Кармыш, коллегой Дарьи Кричкер по тату-салону.

Дарья Кричкер была задержана правоохранительными органами в аэропорту Пулково 17 февраля, когда она пыталась вылететь в Армению.

В случае, если суд признает Кричкер виновной, ей может грозить до года колонии.

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