Театр "Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

Московский театр "Современник" отменил запланированные на февраль и март показы спектакля "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

На сайте театра об отмене спектакля и о её причинах ничего не говорится. В афише предполагавшихся ранее показов уже нет. Спектакль шёл в "Современнике" с 2015 года.

5 февраля, как пишет "Медуза", стало известно, что показ спектакля "Еврейское счастье" по пьесе Улицкой "Мой внук Вениамин" отменил Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ). Причины также не пояснялись.

В последние дни сообщалось, что книги Улицкой перестали выдавать в московских библиотеках, они пропали с ряда онлайн-площадок, где их можно было купить, а издательство АСТ объявило, что приостанавливает выплаты по всем договорам с писательницей. Улицкую также подвергают резкой критике в провоенных пабликах и СМИ. Поводом для этого стала опубликованная в конце января так называемыми пранкерами Вованом и Лексусом запись разговора с Улицкой, в ходе которого писательница сказала, что направляет Украине гонорары от продаж её книг. Пранкеры поговорили с ней, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Это не первый подобный случай – ранее после разговоров антивоенно настроенных писателей с Вованом и Лексусом российские власти активизировали репрессии против литераторов. Против Бориса Акунина возбудили уголовное дело и включили его в список так называемых иностранных агентов, Дмитрия Быкова оштрафовали по административной статье, издательство АСТ прекратило продажи книг обоих писателей. Улицкая, Акунин и Быков живут за границей.