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Театр "Современник" отменил показы спектакля по пьесе Улицкой

writer Lyudmila Ulitskaya at the awards ceremony for the winners of the contest Man in History, who held the memorial (2016)
writer Lyudmila Ulitskaya at the awards ceremony for the winners of the contest Man in History, who held the memorial (2016)

Московский театр "Современник" отменил запланированные на февраль и март показы спектакля "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

На сайте театра об отмене спектакля и о её причинах ничего не говорится. В афише предполагавшихся ранее показов уже нет. Спектакль шёл в "Современнике" с 2015 года.

5 февраля, как пишет "Медуза", стало известно, что показ спектакля "Еврейское счастье" по пьесе Улицкой "Мой внук Вениамин" отменил Пермский театр юного зрителя (ТЮЗ). Причины также не пояснялись.

В последние дни сообщалось, что книги Улицкой перестали выдавать в московских библиотеках, они пропали с ряда онлайн-площадок, где их можно было купить, а издательство АСТ объявило, что приостанавливает выплаты по всем договорам с писательницей. Улицкую также подвергают резкой критике в провоенных пабликах и СМИ. Поводом для этого стала опубликованная в конце января так называемыми пранкерами Вованом и Лексусом запись разговора с Улицкой, в ходе которого писательница сказала, что направляет Украине гонорары от продаж её книг. Пранкеры поговорили с ней, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Это не первый подобный случай – ранее после разговоров антивоенно настроенных писателей с Вованом и Лексусом российские власти активизировали репрессии против литераторов. Против Бориса Акунина возбудили уголовное дело и включили его в список так называемых иностранных агентов, Дмитрия Быкова оштрафовали по административной статье, издательство АСТ прекратило продажи книг обоих писателей. Улицкая, Акунин и Быков живут за границей.

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