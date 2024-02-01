Издательство АСТ приостановило выплаты Людмиле Улицкой

Издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмиле Улицкой после её заявлений о переводе гонораров от продажи книг в Украину. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе АСТ.

"В связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину издательство приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам с Улицкой до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны автора", - сказали в пресс-службе.

В конце января прокремлевские "пранкеры" Вован и Лексус выложили в своих соцсетях видео с Улицкой, с которой они поговорили, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре писательница среди прочего сказала, что гонорары от продаж ее книг "идут на Украину", пишет "Медуза".

31 января стало известно, что Российский химико-технологический университет лишил Людмилу Улицкую присвоенного её в 2021 году звания почётного профессора. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, которая обратилась в вуз с запросом. По словам Ямпольской, голосование учёного совета состоялось ещё 30 августа прошлого года. Писательница - биолог по образованию.

Книги Людмилы Улицкой - романы, сборники эссе и рассказов, пьесы, автобиографическая проза и другие - выходят в АСТ с 2011 года.

Улицкая - автор романов "Казус Кукоцкого", "Даниэль Штайн, переводчик", "Медея и её дети", "Зелёный шатёр" и других. Она лауреат множества российских и международных литературных премий. Награждена французским орденом Почётного легиона.

В декабре 2023 года АСТ приостановило распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. В заявлении от имени гендиректора издательства Павла Гришкова говорилось, что некие публичные заявления писателей вызвали широкий общественный резонанс и требуют правовой оценки. Акунин и Быков неоднократно выступали против войны в Украине и репрессивной политики Кремля в России.

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