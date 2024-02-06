Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили), которого в России обвиняют в призывах к терроризму и распространении так называемых "фейков" об армии.

"В отношении Чхартишвили избрана мера пресечения сроком на

два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции", - сообщили во вторник в пресс-службе суда.

Ранее писателя, который открыто выступает против вторжения в Украину, российские власти объявили в международный розыск.

Уголовное дело против Акунина было возбуждено в декабре прошлого года. Росфинмониторинг внёс его в список террористов и экстремистов, а Минюст России в январе - в реестр так называемых иноагентов.

В рамках уголовного дела следователи приходили с обыском в московское издательство "Захаров", выпускающее книги писателя. Издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение его произведений. В сети магазинов "Читай-город – Буквоед" книги сняли с продажи. Имя Акунина было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Некоторые театры также отменили спектакли.

Борис Акунин с 2014 года живёт в Лондоне. Он многократно выступал с критикой политики президента России Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и войну в Украине.