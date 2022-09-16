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Театр Вахтангова отменил показы спектакля Туминаса в Петербурге

Римас Туминас в театре им. Вахтангова

Московский театр имени Вахтангова отменил показы спектакля "Война и мир" режиссера Римаса Туминаса. Решение было принято "в силу технических причин", сообщает РБК со ссылкой на письмо директора театра Кирилла Крока. Показы должны были пройти в Александринском театре в Санкт-Петербурге в конце сентября-начале октября.

В самом театре имени Вахтангова без уточнения причин отменили спектакль Туминаса "Ветер шумит в тополях", показ которого был запланирован на 17 сентября.

На сайте театра можно купить билеты на спектакль "Война и мир"в Москве 4, 5 и 31 октября, запланированный на 20 сентября показ тоже состоится. Не отменены и другие постановки Туминаса — "Маскарад", "Дядя Ваня", "Фальшивая нота", "Царь Эдип".

Римас Туминас 6 мая официально уволен с поста руководителя театра Вахтангова, который он возглавлял 15 лет . Одновременно он работал в вильнюсском театре. После российского вторжения в Украину министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссёра из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Туминас тогда заявил, что уже 9 февраля написал заявление об уходе из театра Вахтангова по состоянию здоровья. "Коммерсантъ" писал, что у Туминаса онкологическое заболевание.

Вскоре после того, как Туминас покинул пост худрука театра имени Вахтангова, премьер-министр России Михаил Мишустин отменил присуждение ему премии за значительный вклад в развитие российской культуры.

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