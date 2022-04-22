В Москве запретили второй спектакль Юлии Ауг

Ещё один московский театр отменил спектакль Юлии Ауг, которая публично выступает против войны в Украине. Вчера Театр на Таганке вместо спектакля "Эльза" Юлии Ауг показал "Тартюфа", сообщает канал RTVI.

20 апреля была отменена постановка "Сад" с её участием как актрисы в "Электротеатре Станиславский". Ранее в тот же день в московский департамент культуры обратился депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, назвавший актрису "русофобкой".

Администрации театров объяснили отмены "техническими причинами".

"Меня решили отменить в России, как я понимаю. Отменить и выдавить", - написала актриса в фейсбуке.

Юлия Ауг известна своей активной гражданской позицией. В начале апреля она поставила в Эстонии документальный спектакль "*** войне", который был основан на её переписках с друзьями из Украины.

Российский драматург Михаил Дурненков несколько дней назад опубликовал в фейсбуке заявление в поддержку Украины и с пожеланием поражения российской армии, начавшей сейчас наступление на востоке Украины.

Вчера вечером глава Союза театральных деятелей, актер Александр Калягин заявил, что Михаила Дурненкова исключат из СТД. Народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев. попросил правоохранительные органы обратить внимание на заявление Дурненкова и привлечь его к ответственности, передает портал News.ru.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что контракт с Дурненковым в школе-студии МХАТ расторгнут.

В последние дни в России практически ежедневно закрывают выставки, отменяют концерты и гастроли по жалобам граждан или депутатов. 19 апреля Третьяковская галерея "по техническим причинам" закрыла персональную выставку Гриши Брускина "Смена декораций". На художника Олега Кулика завели уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма. Отменены все запланированные в России концерты группы "Машина времени".