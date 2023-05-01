Тегеран при содействии РФ узнал о работе Акбари на британскую разведку

Газета "Нью-Йорк Таймс" опубликовала 1 мая статью своих корреспондентов, специализирующихся на работе разведывательных служб и описывающих историю казненного в январе этого года в Иране бывшего заместителя министра обороны этой страны Али-Резы Акбари.

Как сообщало 23 января Радио Свобода, Великобритания наложила санкции на заместителя генерального прокурора Ирана Ахмада Фазеляна и ещё ряд иранских чиновников и компаний. Это стало ответом на казнь 14 января бывшего заместителя министра обороны Ирана Али-Резы Акбари. Он был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании. У него было двойное гражданство Великобритании и Ирана. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал казнь Акбари "бессердечным и трусливым актом, совершенным варварским режимом".

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин 22–23 января находится с официальным визитом в Тегеране. Он встретился с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. На заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Собранием Исламского совета Володин заявил, что санкционное давление западных стран объединяет Иран и Россию, что должно сплотить две страны.

В апреле 2008 года высокопоставленный британский сотрудник разведки отправился в Тель-Авив, чтобы передать коллегам в израильской разведке: Британия располагает своим источником в верхах вооружённых сил Ирана, который имеет доступ к иранским секретам в области развития ядерного потенциала Тегерана. Крот проставлял Лондону ценную информацию и был готов делать это в дальнейшем. Получаемые от британского шпиона сведения, как отмечается в публикации Нью-Йорк Таймс, имели критическую важность для снятия сомнений: Иран работает над созданием ядерного оружия. Эти сведения должны были убедить мировые державы в необходимости принятия строгих санкций против Тегерана.

Имя британского агента долгое время оставалось секретным. Но 11 января 2023 года в Иране был казнен по обвинению в государственной измене бывший заместитель министра обороны Али-Реза Акбари. Из приговора стало известно то, что тщательно скрывалось 15 лет: Акбари работал на британскую разведку.

Он долго жил двойной жизнью. В публичной жизни был религиозным фанатиком и политическим ястребом. Он занимал высокие военные посты в командовании Революционной гвардии, был заместителя министра обороны. Затем уехал в Лондон, чтобы заняться бизнесом, но при этом никогда не терял доверия иранского государственного руководства. Однако в 2004 году он, по заявлению официальных лиц в Тегеране, начал передавать британской разведке секретные сведения о развитии иранской ядерной программы.

Эта его деятельность, похоже, не вызывала подозрений до 2019 года, когда в иранских верхах, с помощью российской разведки, узнали, что Акбари передал британцам сведения о сверхсекретном иранском ядерном проекте.

Обвинив Акбари в сотрудничестве с британской разведкой, иранские власти также заявили, что он раскрыл имена ста человек, работающих в этом проекте. Среди них наиболее значительным был Мохсен Фахризаде, главный специалист в области ядерных исследований - он был убит израильскими агентами в 2020 году.

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