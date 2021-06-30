Организаторы прямой линии Путина пожаловались на хакерскую атаку

Ведущие утверждают, что на системы передачи "Прямая линия с Владимиром Путиным" осуществляются DDoS-атаки. Так они объснили появление технических проблем во время трансляции.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, откуда идут хакерские атаки.

В 2019 году DDoS-атаки уже случались во время трансляции прямой линии с президентом. Тогда заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ Николай Мурашов заявлял, что состоялось пять согласованных между собой DDoS-атак: одна из них была направлена на медиахолдинг ВГТРК, еще четыре – на сайты для приема видеообращений и вопросов граждан.

30 июня проходит очередная "Прямая линия с Владимиром Путиным", уже 18-я по счету за время его нахождения у власти. На этот раз граждане страны направили главе государства более 1 миллиона обращений и вопросов, самыми популярными темами, согласно официальным сообщениям, стали вакцинация от коронавируса и борьба с COVID-19.