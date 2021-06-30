Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Путину обещать уже нечего?

Владимир Путин 2001 год и 2019

30 июня Владимир Путин проводит свою «прямую линию» в 18-й раз. Публичный прием президентом РФ жалоб и обращений населения и раздача подарков народу носят явно предвыборный характер, вписываясь в кампанию за "партию власти". В то же время статистика показывает кризис жанра: в 2021 году россияне задали более 1 миллиона 200 тысяч вопросов. На прошлой «Линии» в 2019-м вопросов было более 2-х миллионов.

Зачем людей пишут прошения президенту? Что решивший правит пожизненно Владимир Путин может предложить стране на новом пике эпидемии коронавируса? Добровольно-принудительную вакцинацию? Можно ли и дальше, в условиях нового взлета цен и падения доходов, кормить народ "осажденной крепости Россия" баснями о "враждебном Западе" и радовать новыми гиперзвуковыми ракетами?

Новые пропагандистские усилия Кремля и реальную ситуацию в стране обсуждают публицист Александр Минкин, экономист Евгений Гонтмахер.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 30 июня в 17-05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG