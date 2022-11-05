Журналисты расследовательского проекта Украинской службы Радио Свобода "Схемы" обнаружили западные компоненты внутри иранских боевых дронов, которые Россия применяет в войне против Украины. Репортеры сделали фотографии внутреннего устройства одного иранского БПЛА, сбитого украинскими военными. Западные эксперты, специализирующиеся на незаконной передаче технологий, говорят, что Иран создал широкую глобальную сеть закупок, с использованием подставных компаний и других посредников в третьих странах, для получения технологий двойного назначения из США и ЕС.

В течение последних пяти лет иранские официальные лица и СМИ пропагандировали собственные разработки, когда говорили о массово выпускаемом боевом беспилотнике Mohajer-6, который Россия стала использовать во время вторжения в Украину. Расследование проекта "Схемы" Радио Свобода показало, что электронные компоненты для производства Mohajer-6 имеют, в том числе, западное происхождение. Некоторые из них произведены компаниями США и Евросоюза, которые ранее вводили санкции, ограничивающие экспорт в Иран технологий двойного назначения, то есть тех, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. В то же время наличие таких компонентов в Mohajer-6 не означает, что их производители нарушают санкции США или ЕС, а Радио Свобода не располагает доказательствами того, что так происходило.

По меньшей мере один крупный компонент в иранском беспилотнике иностранного производства был ранее найден журналистами в Mohajer-6, найденном на поле боя украинскими военными: двигатель, сделанный австрийской фирмой BRP-Rotax GmbH & Co KG, дочерней компанией канадской Bombardier Recreational Products.

Журналисты-расследователи Радио Свобода обнаружили, что, помимо этих деталей, в боевом иранском беспилотнике также находится микрочип с логотипом калифорнийской технологической компании и тепловизионная камера, похожая на ту, которую производит фирма со штаб-квартирой в Орегоне – но в данном случае ее более дешевый китайский аналог. Также обнаружены компоненты, произведенные американской технологической фирмой Texas Instruments, в частности, преобразователь напряжения. Чтобы идентифицировать эти компоненты, журналисты изучили детали разобранного на запчасти иранского беспилотника, сбитого украинскими военными над Черным морем. По оценке украинской разведки, иранский боевой беспилотник содержит компоненты почти трех десятков различных технологических компаний, базирующихся в Северной Америке, Евросоюзе, в Японии и на Тайване.

Среди компонентов, которые удалось обнаружить журналистам, есть те, которые были произведены американской технологической фирмой Texas Instruments, хотя на обнародованном видео продукции этой компании нет. Texas Instruments заявила в ответ на запрос журналистов, что не продает компоненты в Иран или Россию, и сослалась на действующие законы и инструкции, связанные с экспортом. При этом наличие компонентов далласской фирмы в Mohajer-6 не означает, что производители нарушают санкции США или ЕС. Радио Свобода не располагает доказательствами, что речь шла о прямых поставках Ирану. Как Тегеран получает технологии двойного назначения из США и ЕС? "Экспортеры получают, например, запрос из Объединенных Арабских Эмиратов или другой третьей страны, и думают, что продают товар конечному пользователю, находящемуся там, но в действительности конечный пользователь находится в Иране", – рассказывает Дэниэл Салисбури, старший научный сотрудник отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона. Министерство финансов США в сентябре ввело санкции, направленные непосредственно против иранских компаний, которые Вашингтон увязывает с производством и передачей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России для использования в войне с Украиной. "Неиранские и нероссийские компании также должны проявлять большую осторожность, чтобы избежать как поддержки разработки иранских БПЛА, так и их передачи, а также продажи какой-либо военной техники России для использования против Украины", – говорится в заявлении о санкциях заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Эдди Нельсона. Китайские камеры, калифорнийские чипы Разработка Mohajer-6 началась в 2017 году, а еще через год модель пошла в серийное производство. В ходе церемонии, посвященной годовщине победы Исламской революции, тогдашний министр обороны Ирана Амир Хатами отметил, что новый тактический беспилотник может выполнять наблюдение, разведку, а также помогать уничтожать разные цели. Хатами расхваливал то, что называл внутренним дизайном беспилотника, о чем затем писали иранские СМИ: "Разработанный нами беспилотник был изготовлен путем сотрудничества армии, минобороны и компании Quds Aviation Industries", – приводит англоязычная газета Tehran Times слова иранского военного чиновника, сказанные в июле 2019 года. Исследованные украинскими военными запчасти Mohajer-6 показывают совсем картину. На видео, опубликованном Минобороны Украины на прошлой неделе, отчетливо видна ярко-оранжевая мини-камера, работающая в режиме реального времени, произведенная гонконгской компанией RunCam Technology. Документы, имеющиеся в распоряжении журналистов расследовательского проекта "Схемы", показывают, что украинская разведка также идентифицировала RunCam как производителя камеры, которая, вероятно, помогает в дистанционном наведении беспилотника.

Основанная в 2013 году компания RunCam участвует в разработке и производстве так называемых "камер реального времени". "Наши пользователи – наши друзья", – говорится на сайте компании. На сайте есть информация, что у RunCam есть два иранских авторизованных дилера. RunCam в своем письме Радио Свобода сообщила: "Мы очень сожалеем, что продукция RunCam использовалась в военных действиях. RunCam специализируется на производстве продукции для любителей, увлекающихся самолетами. Мы никогда не имели контактов ни с одним клиентом, связанным с военными". Происхождение тепловизионной камеры беспилотника Mohajer-6, основываясь лишь на обнаруженном в Украине БПЛА, определить сложнее. Она, с одной стороны, аналогична модели Ventus Hot, которая производится одной из технологических компаний, Sierra-Olympic Technologies, в американском штате Орегон. В то же время эта модель напоминает и более дешевый аналог производства китайской компании Qingdao Thundsea Marine Technology.

Qingdao Thundsea Marine Technology в заявлении, присланном в редакцию по электронной почте, сообщила, что "не имеет никаких бизнес-отношений с Ираном", поскольку "это могло бы повлиять на наш бизнес". Компания заявила, что специализируется на предоставлении морских услуг и не занимается таким производством. В тексте также говорится, что у нее не было ни одного завершившегося сделкой заказа на основании онлайн-рекламы тепловизионной камеры, напоминающей ту, что была извлечена из иранского беспилотника. Микрочипы, извлеченные из беспилотника, имели логотип и калифорнийской компании Linear Technology Corporation, входящей в состав массачусетской фирмы Analog Device, Inc. (ADI), которая занимается полупроводниками. К моменту публикации этой статьи эта технологическая фирма не ответила на просьбы прокомментировать возможное использование тепловизионных камер в иранском боевом беспилотнике.

Данные украинской разведки, которые анализировали журналисты проекта "Схемы", также свидетельствуют о том, что в модеме беспилотника Mohajer-6 использовались компоненты производства компании Dallas Texas Instruments, но независимого подтверждения этих данных получить не удалось. В сообщении по электронной почте компания сообщила, что "не продает в Россию, Белоруссию или Иран".

"TI соблюдает законы и правила в странах, где мы работаем, и не поддерживает и не оправдывает использование нашей продукции в приложениях, для которых она не предназначена", – заявили в Texas Instruments. Журналисты также обнаружили несколько компонентов, на которых стоит название калифорнийской технологической компании Xilinx. Ее материнская компания – Advanced Micro Devices (AMD), также базирующаяся в Калифорнии. На запрос о комментарии в компании не отреагировали. По данным украинской разведки, один из компонентов Xilinx был найден в расположенном в крыле Mohajer-6 модуле канала передачи видеоданных, помогающего выполнять удары.

"Этот модуль передает информацию с борта на головную часть ракеты. То есть наводит ракету. С помощью этого модуля ракета направляется к цели ", – рассказал представитель украинской военной разведки. Без разрешения В предыдущих сообщениях СМИ о компонентах беспилотника Mohajer-6, в том числе опубликованных CNN, есть доказательства того, что двигатель иранского беспилотника был произведен австрийским производителем BRP-Rotax GmbH & Co KG, головной компанией которого является квебекская Bombardier Recreational Products (BRP). Канадская компания ответила на наше письмо 21 октября, заявив, что "не уполномочивала и не давала никаких разрешений своим дистрибьюторам на поставки для производителей военных БПЛА в Иране или России". "Как только нам стало известно о сложившейся ситуации, мы начали расследование, чтобы определить источник происхождения двигателей", – заявили в BRP. Но журналисты издания "Схемы" обнаружили, что авторизованный дистрибьютор Rotax, указанный на сайте австрийского производителя, рекламировал себя как дистрибьютор авиационных двигателей Rotax для Ирана совсем недавно, в декабре 2020 года. Документы, размещенные на сайте дистрибьютора, итальянской компании Luciano Sorlini S.p.a., свидетельствуют о том, что она размещала множество рекламных объявлений, в которых описывала себя как дистрибьютора Rotax для множества стран мира. Еще в январе 2021 года в списке таких стран значится в том числе Иран. В заявлении BRP от 4 ноября, которое журналисты получили по электронной почте, говорится, что Luciano Sorlini S.p.a. является официальным дистрибьютором авиационных двигателей Rotax в Иране, а "с 2019 года никаких двигателей Rotax в Иране не продается, и мы не будем продавать какие-либо двигатели Ирану".