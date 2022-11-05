Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Иран впервые признал поставки беспилотников России

Иранский беспилотник над Киевом, 17 октября 2022 года

Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что "небольшое количество" беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.

Абдоллахиян добавил, что Тегеран "не останется равнодушным", если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины. По его словам, у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.

  • В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны с Украиной. Власти Ирана неоднократно отрицали поставки России беспилотников.
  • Киев обвиняет Москву в использовании иранских беспилотников при атаке на гражданские объекты. Украинская сторона сообщала, что военнослужащим удалось сбить более 300 аппаратов иранского производства. Россия обвинения в использовании иранского оружия отвергает.
  • 16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран согласился тайно поставить России не только беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля – земля".
  • 21 октября пресс-секретарь Совета по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что небольшое число иранских военнослужащих находится в аннексированном Крыму, "непосредственно участвуя" в организации воздушных ударов беспилотниками по украинским гражданским объектам и объектам инфраструктуры.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG