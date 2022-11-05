Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что они были отправлены до начала войны в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиян заявил, что "небольшое количество" беспилотников было поставлено за несколько месяцев до начала российского вторжения в Украину.

Абдоллахиян добавил, что Тегеран "не останется равнодушным", если будет доказано, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины. По его словам, у Ирана и Украины есть договоренности о предъявлении таких доказательств.