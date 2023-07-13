WSJ: генерал Суровикин после мятежа "вагнеровцев" остаётся под стражей

Спустя несколько часов после начала мятежа наёмников ЧВК "Вагнер" и их лидера Евгения Пригожина служба внутренней безопасности России задержала нескольких высокопоставленных российских военных, включая командующего Воздушно-космическими силами генерала Сергея Суровикина. Об этом в четверг пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания рассказали, что Суровикин был задержан и допрошен в Москве, но никаких обвинений ему не предъявлено. Всего газета написала о задержании 13 высокопоставленных российских офицеров, часть из которых впоследствии отпустили. Кроме того, как говорится в публикации, 15 военнослужащих сняли с должности или уволили.

По словам одного из собеседников газеты, задержания связаны с "чисткой рядов" от тех, кому больше нельзя доверять. Генерал Суровикин по-прежнему под стражей наряду с генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, который занимал пост замминистра обороны, но в конце апреля вступил в ЧВК "Вагнер".

О задержании Сергея Суровикина ранее писали несколько СМИ, включая Financial Times и The Moscow Time, отмечает "Новая газета. Европа". Один из источников The Wall Street Journal сообщил, что генерал знал о готовящемся восстании против военного руководства России, но участия в нём не принимал.

Среди тех, кого задержали, но потом отпустили - заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев, говорится в публикации издания. Они отстранены от службы, их передвижения ограничены, сами военнослужащие якобы находятся под наблюдением.