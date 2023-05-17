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Telegram подтвердил уязвимость, которая даёт доступ к камере в macOS

Telegram подтвердил уязвимость в своём приложении для macOS, которая даёт доступ к камере и микрофону пользователя. Злоумышленники могут записать и сохранить видео со звуком, даже если пользователь не открывает приложение.

Уязвимость обнаружил инженер Google Дэн Рева – он сообщил о ней разработчикам телеграма ещё в феврале, однако ответа не получил. После этого историю предали огласке в твиттере.

В реплае к твиту Telegram написал, что уязвимость затрагивает только компьютеры, уже "заражённые вредоносным ПО", и только в том случае, если приложение загружено из AppStore, а не с официального сайта телеграма. Apple уже рассматривает новую версию приложения с исправлениями, отметил Telegram.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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