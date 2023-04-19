Телеведущий Андрей Караулов стал подозреваемым по уголовному делу о незаконном предпринимательстве. Следствие считает, что он сдавал в аренду 50 принадлежавших ему квартир. Ранее он был объявлен в розыск, предположительно, по делу о клевете на сослуживца президента России Владимира Путина по КГБ Сергея Чемезова.

О возбуждении нового уголовного дела против Караулова пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники. По данным издания, дело открыто московским управлением МВД.

Полиция, как утверждается, обнаружила, что телеведущему принадлежит 50 сдающихся в аренду квартир общей стоимостью более миллиарда рублей. В рамках расследования дела проведены более 40 обысков и проверок в Москве, Московской и Тверской областях.

62-летний Караулов работает в журналистике с начала 1980-х. Широкую известность он пробрёл как ведущий выходившей на четырёх телеканалах общественно-политической программы "Момент истины". Он автор биографического фильма о Путине, критики отмечали провластную позицию журналиста.

У его YouTube-канала было около 2,5 миллиона подписчиков, он был удалён администрацией вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, после решения сервиса о блокировке каналов российской пропаганды.

В конце прошлого года Караулов стал обвиняемым по уголовному делу о клевете в отношении Чемезова, который сейчас возглавляет госкорпорацию "Ростех". В марте его обвинили по аналогичной статье в отношении режиссёра Никиты Михалкова. Сам тележурналист, по собственному утверждению, уехал в Объединенные арабские эмираты на лечение.

По статье о незаконном предпринимательстве Караулову грозит до шести месяцев ареста. Если он будет признан виновным, приписанные ему следствием 50 квартир могут быть конфискованы государством, как орудие преступления.

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