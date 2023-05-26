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У теневого перевозчика российской нефти отзовут сертификацию 21 судна

Иллюстративное фото

Глобальная компания-регулятор судоходства Lloyd’s Register с 3 июня отзывает лицензии у 21 танкера индийской корпорации Gatik Ship Management. Эта компания считается крупнейшим "теневым" перевозчиком российской нефти после начала войны в Украине.

В Lloyd’s Register заявили агентству Reuters, что стремятся содействовать соблюдению санкций в отношении торговли российской нефтью. Если нарушение санкций подтверждается доказательствами, Lloyd’s Register запрещает любые услуги судам, связанным с нарушениями, подчеркнули в компании.

Без лицензии регулятора танкеры не смогут оформлять страховки и заходить в порты. Однако в Lloyd’s Register также сообщили, что 11 судов компании сертифицированы у индийского регулятора Indian Register of Shipping (IRClass) и, вероятно, смогут продолжать грузоперевозки с их лицензией.

Один из крупнейших американских страховщиков American Club также сообщил Reuters, что больше не предоставляет страховое покрытие для судов Gatik, а российский страховщик "Ингосстрах" заявил, что не планирует работать с Gatik в будущем. Причины своих решений они не уточнили.

В этом году Gatik стала ведущим перевозчиком российской нефти в Индию, используя флот танкеров, который насчитывает более 40 единиц.

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